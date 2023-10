VIDEO: sorprenden a niño de bajos recursos con fiesta de cumpleaños en su salón de clases y rompe en llanto

Las redes sociales se han convertido en un espacio no solamente informativo, también donde los usuarios difunden momentos de la vida cotidiana que llegan a ser divertidos o incluso tristes. Este viernes 13 de octubre se hizo viral un clip donde se aprecia como un niño presuntamente de bajos recursos, le organizan una fiesta de cumpleaños al interior de su salón de clases con todos sus compañeros y compañeras.

El momento fue documentado por un docente que estaba al frente de los estudiantes, y que por los actos provocó una infinidad de comentarios, entre los que destacan los positivos: "No estoy llorando, tú estás llorando", "un acto así siempre queda para siempre en la memoria del niño" o "muero de amor, gracias por tan noble gesto".

¿Qué ocurrió en el clip?

Al inicio del video, que tiene una duración aproximada de un minuto, se observa al pequeño alumno en la entrada del salón. De inmediato sus amigos le cantan la mañanitas, acción que provoca que la mayoría del tiempo el niño se lleve las manos al rostro como muestra de emoción.

El menor rompe en llanto tras recibir una fiesta de cumpleaños

Foto: Twitter /@Manolo_Campos

El niño, que hasta el momento se desconoce el nombre, no puede con tanta emoción y rompe en llanto, esto mientras sus demás compañeros le dan un abrazo grupal. Es obvio que el pequeño estudiante no se esperaba la noticia, por lo que no pudo contener la emoción.

Le festejan su cumpleaños 8 con Paw Patrol

A pesar de que se desconoce del sitio o fecha de donde ocurrió, por las imágenes que se proyectan en el video nos percatamos que el niño cumple 8 años, y que en el fondo de su salón, en el lugar de las bancas o pupitres, colocaron una mesa temática con pastel, globos y una referencia a que cumple su octavo aniversario.

Los adornos son del programa infantil PAW Patrol, una caricatura que es la favorita del niño. No cabe duda que los momentos son para toda la vida. Ojalá ese niño haya sido bastante consentido en su fecha, además de celebrar a los maestros y alumnos que se tomaron el tiempo en hacerlo.

La fiesta fue de la tan afamada serie PAW Patrol

Foto: Twitter /@Manolo_Campos

