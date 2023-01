"Con carro y carrera": mujer revela lista de requisitos que debe tener su pretendiente y se viraliza

Una TikToker se volvió viral en redes sociales luego que compartiera un video en donde enlistó una serie de requisitos personales dirigidos a todo aquel que deseara tener una relación con ella. La grabación se convirtió en tendencia en internet y ha generado diversas reacciones por parte de los internautas, quienes quedaron sorprendidos ante el listado de peticiones "mínimas" que la joven dio a conocer.

"Tengo 23 años y para mí lo mínimo es: que sea profesional. No me sirven técnicos o tecnólogos. Profesional, carrera profesional", se puede escuchar decir a la joven al comienzo de la grabación, en la cual descartó a personas que no pudieran hablar una segunda lengua. "Tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma", comentó en el clip.

La joven generó controversia con su video. FOTO: Especial

TikToker se vuelve viral al dar a conocer requisitos para sus pretendientes

El video publicado por la joven en TikTok tuvo múltiples comentarios de los usuarios quienes consideraron exagerada su lista y se burlaron de las peticiones que dio a conocer, ya que incluso la tacharon de interesada: "Tercero, tiene que tener por lo menos un vehículo. Preferiría motos, porque me encantan las motos, pero los carros no me molestan", indicó.



La lista de peticiones causó polémica e incluso burlas. FOTO: Especial

La TikToker también confesó que la razón es porque no le agrada utilizar el servicio de taxis por aplicación: "Eso de vamos en Uber, te mando el carro, nos vemos en la estación del Transmilenio, no", expresó. Como cuarto punto señaló que su pretendiente debe tener una propiedad:

"Que ya tenga finca raíz o esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa. Y si la situación es que aún está pagando su cuota inicial, es decir, que no vive en el predio que compró. Es decir, que está de arriendo, no puede vivir con los papás, tiene que ser independiente", señaló.

La mujer aseguró que su pretendiente no debe tener hijos ni tampoco pensar en tenerlo. FOTO: Especial

Además, indico que la persona debe tener pasaporte y Visa, "por lo menos Visa a Estados Unidos. Sexto: tiene que ganar por lo menos más o igual de lo que gano económicamente en este momento". Como séptimo punto destacó que no debe tener hijos ni que tenga pensado tenerlo. "Preferentemente que tenga hecha la vasectomía o en planes de hacérsela".

Estas características corresponden al pretendiente como "persona", especificó la mujer, mientras que a la para la joven enlistó otra serie de puntos referentes al estilo de relación que desea tener. "Debe patrocinar, planear o invitarme al menos tres citas al mes. Debe estar dispuesto, o abierto, a asistir a terapia como individuo y, en dado caso, asistir a terapia como pareja", puntualizó.

También indicó que el prospecto debe lavar los platos, así como estar de acuerdo con comer a domicilio ya que ella no cocina ni lava ropa. Al poco de ser publicado, el video se volvió viral en TikTok debido a las reacciones de los internautas, quienes se le feuron encima por sus comentarios.

