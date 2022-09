Andrea Torre se confiesa en su rol como mamá y los retos de serlo

No cabe duda que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y Andrea Torre nos habla de para ella qué ha significado ser mamá, cómo vive esta etapa con sus pequeños y también los retos.

¿Qué representa para ti la maternidad?

Para mí la maternidad es lo mejor que me pudo haber pasado, y aunque también es algo que a veces es muy complicado, ya que no existe un manual que nos diga qué está bien y qué está mal, como mamá siempre eliges hacer lo mejor para que tus hijos estén bien.

¿Cuáles son los principales desafíos de la maternidad?

El no saber cómo protegerlos de todo lo que pasa en su entorno, el pensar que alguien o algo los pueda lastimar, es un reto que poco a poco lo he sabido sobrellevar, como mamás los quieres proteger y que jamás sufran, pero eso no es posible, es a veces complicado no encontrar las palabras o las herramientas correctas para que ellos sepan cómo afrontar los retos.

Cuéntanos sobre tu alianza con LEGO. ¿Qué tan importante es que los padres interactúen con sus hijos por medio del juego?

Mucho. Aunque no todo lo que pasa en nuestro día a día es un juego, es algo indispensable en su desarrollo. Una de las cosas que me gustó de esta campaña es el recordarnos lo bien que la podemos pasar en familia con infinitas posibilidades de juego, el construir y reconstruir con bricks de LEGO nos enseña desde cómo nos podemos organizar, socializar, y tanto ellos, como nosotros como papás, podemos imaginar miles de figuras, de paisajes, de construcciones, que en un futuro les enseña que todos nuestros sueños se pueden cumplir.

¿Cómo es que, a través del juego, se puede estimular la creatividad y el aprendizaje?

De inicio porque el juego es divertido, para los niños el decir vamos a jugar les genera ya una felicidad en automático. En el caso de LEGO, con pocas piezas puedes hacer mil combinaciones, hay infinitas posibilidades de jugar, y cuando ya tienes algo armado, hasta con la misma caja puedes complementarlo para crear diferentes entornos. Para nosotros hasta cocinar es una actividad divertida.

“Para mí, cada cosa que vivo con ellos (sus hijos), es algo que me marcará por siempre".

Por Daniela Zambrano y Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

