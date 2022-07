La coach de bienestar Paulina Feltrin nos habla de medicina, mente y cuerpo

Paulina Feltrin dio un giro de 180 grados a su vida: el tener un problema de salud la hizo ver las cosas con otra perspectiva y emprender un nuevo camino, “tuve que cuestionarme todo, la vida me paro. No acepté la respuesta de que tenía que estar medicada para siempre, que iba para peor, yo estaba convencida que había una inteligencia dentro del cuerpo de todas las personas para estar mejor, pero que le tenemos que dar las herramientas”, nos contó sobre este inicio.

Empezó a investigar y estudiar para poder sanarse a sí misma, y fue cuando se certificó como Health Coach y tomó un curso de Medicina, Mente y Cuerpo en Harvard.

Poco después, decidió que era momento de compartirlo con más personas al crear una plataforma de bienestar, además de un podcast, Aha! Moments.

“Creo que la medicina es fundamental, yo si no hubiera pasado esos días en el hospital y gracias a mis médicos, no estaría platicando contigo, pero no es la única respuesta, hay muchísimas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestro cuerpo. Tú tienes que ser tu propio abogado en tus procesos de sanación, tienes que saber de tu condición tanto como sabe tu médico, incluso más".

!La idea del podcast es: Abre tu mente, recupera tu poder, porque hay mucho que puedes hacer, y no es sólo para la gente que está pasando por un tema de salud crónico, es para el que quiere dormir mejor, entrenar mejor, la mamá que quiere que sus hijos tengan una vida más saludable, para todos. Es que la gente se sienta cómoda y reciba información que le sea útil. Se llama Aha! Moments, porque cuando te cae un veinte no es que no lo sabías, yo creo que tu alma lo reconoce. Es poner la información allá arriba y tomes la decisión que creas es la mejor para ti”, nos comentó.

Uno de los episodios que más la han marcado fue cuando reveló que sufría de una enfermedad autoinmune, “me costó mucho trabajo, te confieso que después de publicarlo lo quería bajar, me dio un ataque de ansiedad. Después me escribió una chava por Instagram y me dijo, ‘oye Pau, acabo de escuchar tu historia, no conocía a ninguna persona que haya tenido esto, tengo este diagnóstico hace más de 15 años, me encantaría poder platicar contigo’, y nos volvimos muy cercanas. Hace poco platiqué con ella y me contó que estaba cien por ciento libre de la enfermedad, y me dijo, ‘eso es gracias a ti, porque tu me hiciste pensar, número uno, que había otra persona dispuesta a hablar del tema, que no estaba sola en esto, y dos, que hay otra forma de llevar mi condición’. Y esas historias me tocan el corazón y me inspiran a seguir compartiendo, respetando que cada quien tiene su camino”.

TODO ES CUESTIÓN DE ACTITUD

Paulina nos dice que, sin duda, lo más importante para un cuerpo y mente sanos es una buena actitud, “se comprobó científicamente que todas las células de tu cuerpo escuchan lo que sientes y piensas. ¿Por qué digo que la actitud? Porque tú eres responsable de ella, si bien está condicionado por lo que vas aprendiendo, también es cierto que en ti reside esa capacidad de hacerlo diferente. La oxitocina es este neurotransmisor que produces cuando tienes relaciones de afecto, y cuando se libera en el cuerpo hace que se reduzca la presión arterial. Tienes todos los días la opción de decir, ‘esto está terrible’ o ‘está mal, pero tengo estas opciones’. Y agradece, siempre tienes algo que agradecer", finalizó.

HA DICHO

“Es un camino, no puedes pensar en la salud o en la sanación como una meta. Llévalo lo mejor que puedas sin compararte con nadie”.

POR AILEDD MENDUET

Fotos: Daniel Ojeda y Especial

MAAZ