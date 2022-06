Madre cachetea a un compañero de su hijo por supuesto bullying en plena clase: "No me lo toca nadie"

La madre de un niño que presuntamente fue amenazado por un compañero de su clase entró al salón y le dio una cachetada al otro alumno. Los hechos ocurrieron en Neuquén, Argentina y gracias a un video en el que quedó registrado el momento, el caso ya se volvió viral.

La protagonista de esta historia llegó hasta el centro escolar para enfrentar y más tarde agredir a un estudiante.

El alumno estaba sentado en su pupitre cuando de pronto llegó la mujer y le comenzó a reclamar por hacer bullying y supuestamente haber amenazado a su hijo. La situación quedó grabada en el celular de una persona que acompañó a la agresora.

"¿Tú andas amenazando a mi hijo? A mi hijo no me lo toca nadie", dijo la madre de forma contundente y enseguida propinó la bofetada al menor de supuestamente 15 años de edad.

Los profesores del colegio no intervinieron, sin embargo, las autoridades se hicieron presentes en las instalaciones para detener a la mujer. Por su parte, el padre de la víctima menor de edad hizo una denuncia y explicó a medios locales que su hijo no estaba involucrado en practicar bullying contra su compañero.

“El hijo de esta señora va a segundo y el mío a tercero. El otro chico había tenido problemas con un compañero de su mismo curso”, declaró. Asimismo, indicó que "ellos se pelearon por un sándwich y el muchacho le pegó en el ojo. Ahí fue cuando el joven llamó a su mamá y le dijo que mi hijo le había pegado".

"El pueblo es chico y nos conocemos todos. Esta familia no es la primera vez que tiene problemas de violencia. Ya le pegaron a un colectivero y también a otros chicos que no se animaron a denunciar", acusó, señalando que su hijo no ha ido a la escuela en estos días, porque quedó “traumado”.

