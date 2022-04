Estilo al explorar: Consejos para conocer los mejores hoteles en México

Visitar a amigos, convivir con la familia, a veces por motivos de trabajo y otras de descanso. Siempre me gusta estar bien atendida. Tengo una regla de oro: a donde vaya tengo que estar más cómoda que en mi casa. Con lo cual no me refiero a que tienen que ser hoteles necesariamente lujosos, sino a la hospitalidad, a los detalles y atención. A preocuparse y ocuparse de ti como cliente.

Hoy hay muchos hoteles y casas que rentan que compiten con ellos, deben hacer un esfuerzo por tenerte contento. Soy de las personas que aunque vaya a estar tres días en un lugar, si el hotel no me gusta, ¡me voy! Para mi el tiempo de vacaciones es preciado y estar cómoda es prioritario, es mi capricho millonario y se puede hacer con casi cualquier presupuesto. Aquí te dejo unos tips:

1. Es mejor ir menos tiempo pero en mejores condiciones.

2. Métete a ver las reseñas en los sitios de los hoteles, ahí puedes ver lo que otros huéspedes tienen que decir, sobre todo en cuestiones de limpieza y servicio.

3. Busca y compara precios, locación, tamaño de habitación, amenidades. Aunque tengo que decirte que muchas veces la realidad no tiene nada que ver con lo que ves en los sitios de los hoteles, por eso busca en varios diferentes.

4. No tengas pena de llamar al lugar y preguntar todas tus dudas.

5. No te dejes ir por las modas, si en un hotel se sienten demasiado como para darte la atención que mereces, elige otro.

A veces los hospedajes pequeños son la mejor opción, es en donde tienen más control e interés. Ten un buen agente de viajes. Yo sé que tal vez son una especie en extinción, pero para mí son fundamentales. No te sale más caro el viaje, al contrario, te encuentran promociones y si tienes algún problema te ayudan a resolverlo.

En mi experiencia en México tenemos los hoteles con mejor servicio y disposición en todo el mundo, seguidos por Perú y África. En donde vayas normalmente tratarán de acomodarte de la mejor forma y hacerte servir como en casa. He tenido dos experiencias dignas de contar: una es con Sally y Roy Azar en LÓtel Doce 18 Concept House, en San Miguel de Allende, en donde aparte de estar decorado con un gusto finísimo, todos los cuartos están equipados con los más lujosos y cómodos elementos. Cuando sales estás mejor que si estuvieras en la sala de tu casa, con café, bebidas, frutas o algún tentempié que picar y salas y un hermoso patio para salir a descansar.

Estas como en casa, fuera de ella, pero mejor. De eso se trata, ¿no? Y en Mérida, en un pequeño hotel de 14 cuartos ubicado en el centro, Mansión Mérida, en donde Raúl Casares, el dueño, te atiende personalmente y está pendiente de ti en todo momento. Un detalle que me ganó: un día salimos 7 a.m. para una excursión, nos tenía preparadas unas cajas con lunch para llevar, aguas congeladas, cafés, jugos y bolsas con toallas, gorras y repelente de moscos. Tal vez hay hoteles más lujosos, sí, puede ser, pero el verdadero lujo es que te hagan sentir único y especial, seas quien seas.

*Es parte esencial al viajar elegir dónde hospedarse. Lee las reseñas y comentarios.

POR BRENDA JAET

brenda@brendajaet.com

Ilustración: Mauricio Belman

MAAZ