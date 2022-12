Apoyo entre mujeres: Hablar de la violencia femenina y por qué surge

Las mujeres hablamos mucho de violencia en contra de la mujer, dirigido a los hombres siempre. El movimiento Me Too, entre otros, habla del hombre como el verdugo. Pero muchas veces esa violencia es propiciada de mujer a mujer. A veces el clima laboral se convierte tóxico por nosotras mismas.

El clima familiar y social también. ¡Sí mi querido lector! Estás leyendo correctamente, soy mujer y admito abierta y públicamente que las mujeres podemos ser nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Envidia, celos, miedo, resentimiento, ¡qué se yo! En mi experiencia laboral de 20 años han sido las mismas mujeres mis peores enemigas y por otro lado he encontrado en las mujeres mis más grandes aliadas.

Excelentes mujeres que sin ellas no habría podido llegar a hacer ni la mitad de lo que he logrado. Puede ser que yo misma he sido, sin saberlo, y aclaro que, desde un punto de ignorancia, un obstáculo para alguien, pero también siempre que he podido ayudar lo he hecho con conciencia y desinteresadamente. Soy fiel creyente de que lo que das se te regresa. También he tenido la desfortuna y dolor de haber sido utilizada por algunas mujeres, que se aprovecharan de mí y me traicionaran. Duele y mucho.

Cuando uno evoluciona, madura, se gana las cosas a pulso y se siente más segura de sí misma, es mucho más fácil ser generosa con los demás y ayudar desde ese punto. Por otro lado, este crecimiento laboral y espiritual te permite tener una mejor perspectiva y no caer en juegos, ni provocaciones. Empiezas a no tomar las cosas personales.

La clave estaría en hacer tribu entre mujeres, apoyarnos, hermanarnos y arroparnos. Tener un código de ética entre nosotras de prestigio y alianza en donde nos demos cuenta de que si la de al lado brilla no quiere decir que te hace sombra, sino entender que es al contrario, su luz te ilumina. Círculos de prosperidad los llama Ninfa Salinas presidenta del consejo directivo de Fundación Azteca, quien dice que “la verdadera libertad de la mujer se encuentra en la educación no en la escolaridad”. Y que cada mujer es libre de vivir y/o expresar su feminismo como quiera. Yo me quedo con esto.

Porque es justamente en este punto en donde a veces como mujeres tendemos a tener una visión muy estricta de cómo hay que ejercer ese feminismo, como si existiera un código de comportamiento preestablecido. Se puede ser feminista siendo femenina, viviendo y conviviendo en paz y armónicamente con hombres y con mujeres que decidan no serlo. Para esto hay que entender bien lo que es el feminismo: Un movimiento político y social que lucha por la equidad de género y por el reconocimiento de las mujeres como personas físicas y sujetos de derecho.

La igualdad de libertad y eliminar la violencia en contra de la mujer. El feminismo no es nuevo, surgió alrededor del siglo XVIII, aunque históricamente ha tenido muchas etapas, pero desde finales del siglo XX han surgido muchas formas nuevas de feminismo que son las que nos ha tocado vivir. Ser feminista no es sinónimo de misandria, esto es muy importante. Crear círculos de prosperidad con las mujeres que te rodean debe ser el capricho en que nos enfoquemos.

