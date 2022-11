La interiorista y arquitecta Sofía Aspe recreó un espacio lúdico en el Design House México

Tras estar un par de años fuera de las ediciones de Design House México debido a la alta carga de trabajo, la arquitecta e interiorista Sofía Aspe regresa este 2022 a esta feria de diseño e interiorismo con su ‘salón de juegos’: “… como su nombre lo dice, queríamos que fuera algo lúdico”, explicó Aspe en entrevista con Panorama de El Heraldo de México sobre este espacio que creó en colaboración con Casa Palacio.

“Nos inspiramos primero en la selección de mobiliario y de objetos que elegimos de Casa Palacio”, explicó la interiorista, además de puntualizar que más de 50 por ciento de los muebles son de esta firma, sin embargo, en el espacio también se pueden encontrar objetos de estudios mexicanos: “ …era importante tener este mix, que propusiera una mezcla armónica de diferentes procedencias, de diferentes estilos”, expresó Sofía.

Aspe también destacó el ambiente que evoca décadas pasadas y que invade el ‘salón de juegos’: “hay un tema retro y vintage que platica mucho con la casa, que es absolutamente sesentera. El piso de terrazo que le damos, que es una joya que está en impecable estado, ya que pareciera que nunca lo hubieran usado y luego colocamos acabados de patrocinadores de Design House México”, explicó.

El espacio recreado en Design House por Sofía Aspe se identifica con el estilo de la arquitecta, del cual asegura, no le gusta encasillarse en uno sólo: “…tenemos la flexibilidad para ser más tradicionales, más contemporáneos, más vintage, más campiranos, etc. Trato de no tener un sello demasiado tieso porque un proyecto de playa, no se puede parecer a un rancho o a un departamento en Madrid”, dijo.

Asimismo, añadió para finalizar: "Con una colección previa, o si simplemente nunca se han metido en el arte y quieren entrarle al tema, es fascinante empezar a crecer una colección junto con el cliente de la mano, yendo a ver ferias internacionales, Maco, por supuesto. Entonces yo te diría que esas tres cosas creo que son las que más nos definen".

Fotos: JDS Agencia y cortesía

MAAZ