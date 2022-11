Fogosos, sensuales o románticos: Cómo son como amantes los signos del zodiaco

Alguna vez te has preguntado, ¿soy un buen amante?, bueno este aspecto lo marca el Sol, la Luna, Venus y Marte sobre todos y cada uno de los signos del zodiaco, el cual, marca nuestra personalidad y carácter sobre otras personas. Por ello, cada horóscopo muestra una constante en la conducta al momento de interactuar con una persona.

De acuerdo con la posición del Sol, en el momento que nacemos, nuestro signo permite conocer cuál será la forma que tendremos dentro de los astros; sin embargo, podrás decir que entonces, hay millones de personas iguales a ti, no señor, los modelos de conductas celestes dejan una huella sobre cómo nos comportamos y la forma en que nos relacionamos con otros, pero somos únicos e irrepetibles pese a haber nacido el mismo día y a la misma hora.

Ellos son los más calientes que hay Foto: Especial

Venus y Marte en el punto máximo

Por supuesto, las relaciones íntimas se manifiestan en la Carta Natal a través de los planetas Venus y Marte, es decir, la mujer y el hombre, respectivamente, donde el varón representa el pleno ejercicio de sus capacidades sexuales y el acto.

Mientras que Marte es su complemento, el planeta del placer y el amor. Este planeta y quienes lo representan son divertidas, les gusta cantar, bailar, hacer el amor y beber el buen elixir que relaja el cuerpo. Por su parte, Venus, su complemento, es el planeta femenino, el planeta del amor y del placer, que no representa un amor puro y sacrificado, sino todo contrario. A Venus le gusta divertirse bailar, cantar, divertirse, hacer el amor y beber licores.

En la antigüedad, los signos que eran regidos por Marte son Aries, Leo, Escorpio y Capricornio, esto confería un mayor apetito sexual. Por su parte los signos regidos por Venus eran Tauro, Piscis y Libra.

¿Cómo son en la intimidad y en el amor?

Aries

Son seres de acción y muy apasionados. Aries es temerario, pero lanzado e impetuoso, su mejor característica es que sabe conquistar, no importa si es hombre o mujer, llevarán la iniciativa de todo. El amor les dura muy poco, pero dentro de ellas la relación es ardiente y la intimidad es avasallador.

No querrás que se vaya de tu vida Foto: Especial

Con ellos o ellas, en la cama no hay un solo round, prepárate bien para durar dentro del ring un buen tiempo. Es común que este signo viva en relaciones tumultuosas.

Tauro

La naturaleza de este signo es ser muy sensual que puede llevar claramente a lo sexual; sin embargo, Tauro no busca variedad en el amor o nuevas experiencias, es decir, son de amarte a la antigua, de sentimientos profundos y fuertes. Pueden inclinarse fácilmente a la posesión afectiva, son muy sensibles a los sentidos.

La caricia es su mejor arma que tienen y saben usarla Foto: Especial

Los masajes con aceites y todo lo que se vea apetitoso y huela bien es su punto débil; la comida y el sexo es la mejor combinación para ellos, por lo que no dudes en llevar algo sigiloso con algo de acción.

Géminis

Son realmente curiosos y su imaginación va que corre. Géminis necesita una pareja con iniciativa e ideas. Son sinos infieles por naturaleza, les gusta experimentar para buscar lo que realmente les gusta. Todo el tiempo tienen el sexo en la cabeza, no tienen vergüenza de nada y le gusta estar probando de todo.

Signo del romanticismo puro Foto: Especial

Así los veas todos mancitos, saben usar muy bien los juguetes eróticos y todo el tiempo tienen posiciones nuevas. Les gusta hablar mientras tú estás gozando, hablan hasta por los codos.

Cáncer

Buenos amantes, fantasean todo el tiempo y su imaginación es ilimitada. Cáncer es tan emotivo, que puede llegar a los excesos, tiene sentimientos genuinos y muy profundos, aunque también son cambiantes, aunque eso sí, son fieles de corazón.

Te apapacharán completamente cuando menos lo esperesFoto: Especial

De una personalidad caprichosa, suelen experimentar cambios importantes en su relación, son protectores por naturaleza. Son también conocidos por su mal humor y reprochan de todo.

Leo

Son personas de armas tomar, la iniciativa es su principal característica. Leo es afectivo y de emociones espontáneas, les encanta el juego previo a la acción, es y siente que es el centro del universo como el Sol.

Un round no es nada, se convierte nen seis o siete Foto: Especial

Su naturaleza es ser una persona generosa así que como amantes te hará sentir especial. Necesitan a una persona que les siga el ritmo en la relación. Es dominante y le gusta tener todo bajo control en la intimidad, no se le escapa nada en la cama.

Virgo

Poco sentimentales y afectuosos además de ser rencorosos y celosos debido a que son inseguro. Sí, quizá Virgo no sea un estuche de monerías, ya que le cuesta encuentra a esa persona ideal y suelen detectar defectos en la pareja.

Tienen tiempo para esos juegos perversos Foto: Especial

Para despertar a la bestia, basta con ser cordial, tener modales, higiene y ser muy pulcro, sin olores ni ruidos extraños, no tener vicios y ser todo un caballero o una dama. Debes darle a Virgo si quieres conquistarlo seguridad afectiva; son muy críticos.

Libra

Necesitan de alguien con simpatía, entendimiento y por supuesto, amor. Libra, suele alterarse muy fácil y cambia de ánimo en un segundo, también son románticos. Pueden llegar a ser fieles si encuentran la persona adecuada.

Encenderán el fuego en cualquier instante Foto: Especial

Les encantan que los seduzcan y el juego antes de llegar a quitar las prendas. Son personas sin rodeos, van directamente a la acción para evitar el desgaste. No hay signo con más voluntad que Libra, prefieren evitar todo tipo de situación negativo y construir un momento de acuerdo a lo que imagina.

Escorpio

Tiernos, amorosos, románticos, son las características que definen a un Escorpio, sus sentimientos son genuinos pero egoístas. En el amor tratan de poseer más allá de entregarse. No tienen llenadera y lo que les des no será suficiente, siempre quieren más. Necesitan ser tocados de manera correcta, que le hagas una caricia especial, no de esas a las que estás acostumbrado.

Protectores por naturaleza, están ahí cuando más lo nececites Foto: Especial

En la intimidad son de pocas palabras y mucha acción, es ahí donde se muestran más apasionados. Siempre están deseosos por estar con esa persona aunque su potencia sexual se apaga en la convivencia. Siempre tienen motivos para enojarse, ya sea por sus malditos celos o por otras cuestiones. Suelen usar el sexo para manipular y controlar a su pareja

Sagitario

Abierto, con un profundo idealismo y amor por la libertad, Sagitario es apasionado y muy caliente. Su curiosidad no tiene límites por lo que es amante de estar aprendiendo cosas nuevas. Son optimistas, entusiastas, seductores e inquietos.

No te dejarán sola ni un segundo Foto: Especial

Siempre buscarán una nueva aventura, pueden ser demasiado temerosos y no tienen mucho tacto; sin embargo, son honestos, y suelen ser buenos compañeros. Entiende muy bien a las parejas con cierto grado de independencia. Necesitan sí o sí acción en la cama y fuera de ella.

Capricornio

Son líderes natos. Capricornio es ambicioso y decidido, dispuesto a hacer lo necesario para lograr lo que quieren en el ámbito del amor. Son muy reservados y no suelen demostrar sus sentimientos y les cuesta sentirse amados, es difícil mantener el equilibrio emocional, además de ser desconfiados.

Románticos desenfrenados y sin remedioFoto: Especial

Sin embargo, detrás de toda esa frialdad, son cariñosos y ardientes en la intimidad, cuando hay que entregar amor, lo hace sin dudarlo, trabajan arduamente para conservar la llama, suelen padecer achaques, pero con un masaje volverás a lubricar lo que está oxidado y te llenará de felicidad.

Acuario

Divertidos, imprevisibles, despegados y personas verdaderamente brillantes, así se definen los Acuario, quienes no son tan románticos como lo esperabas ni son emocionales, pero les fascina lo exótico, lo extraño, lo que es original y todo aquello que está de moda.

Buenos amantes, no debes dejarlos Foto: Especial

En la intimidad no escatiman, pero son muy exhibicionistas, el pudor no está en su lenguaje. No son celosos ni posesivos, te cautivarán con su inteligencia y su imaginación no tiene límite, aunque necesita una pareja que los ayude a contactarse con sus sentimientos más íntimos y le enseñe a ir luego luego a lo bueno.

Piscis

De todo universo, Piscis son las personas más sensuales y emotivas del zodiaco, son tiernos y misteriosos, pero también son infieles. Las relaciones románticas tienen una influencias notable en su vida, quienes suelen ser muy profundos.

Son sensibles y espirituales, se caracterizan por tener una imaginación inigualable y sus emociones son intensas. en el momento de la intimidad se entregan por completo. El jugueteo es esencial para encender la llama de este signo; aumentarás el deseo.

SIGUE LEYENDO

Son bastante fríos: 3 signos del zodiaco que más tardan en tener intimidad

Puro narcisismo, ellos son los signos zodiacales más egocéntricos

Sin titubear: Estos son los signos zodiacales más severos en sus decisiones, no podrás con ellos