Signos del zodiaco que es más probable que sean despedidos

Entre las múltiples características que pueden tener los signos del zodiaco, una de las que más definirá su relación con su entorno es sin lugar a dudas su carácter; el temperamento de las personas los vinculará de por vida con el destino que están señalados a cumplir y de ello depende también el conocimiento que adquieran en este lapso.

Es claro que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, sin embargo, la manera de relacionarse de las personas será definitoria para abrirse o cerrarse puertas en la vida. Para bien o para mal el ser humano tiende a vivir en colectividad y a estar en relación constante con su entorno y, sobre todo, con demás personas, por ello su temperamento fluirá a cada momento.

Ésta característica está sellada por las energías de cada signo del zodiaco; el sol, su luna y su ascendente, rasgos que definen cada aspecto emocional de una persona y que los hace ser especiales. Es cierto que no hay persona igual, pero sí compartirán características afines gracias a su signo zodiacal.

4 signos que es más probable que sean despedidos

El carácter les puede hacer una mala jugada a estos signos. FOTO: Pixabay

Además de la familia y las relaciones de pareja quizá no hay otro espacio social en donde se refleje más el carácter que en el lugar en donde se labora, por ello lo primero con lo que se aprende a trabajar en un sitio semejante es con el temperamento de los otros. Situación que en absoluto está exenta de retos.

Sin embargo, hay algunos signos del zodiaco a quienes no les va muy bien con el asunto de las relaciones laborales o interpersonales, lo que los hace presa de sus reacciones, con las consecuencias que esto les puede traer. Una de ellas es el despido. En particular son 4 los signos que tienen más probabilidades que otros de enfrentar el despido y enseguida decimos por qué.

ARIES: a los nacidos bajo este signo no se les puede pedir quedarse callados y esto les suele acarrear problemas. El control deficiente de los impulsos, sus opiniones audaces y la necesidad de ser el primero, los lleva a ser los primeros en hablar.

Desean tener la razón y quieren ser los primeros en reaccionar ante una circunstancia, esto los convierte en el signo más combativo pero también en uno de los más propensos a ser detenidos en seco.

Algunos signos se sabotearán para salir de un entorno laboral que les parezca nocivo. FOTO: Especial

VIRGO: les encanta ser subestimados y que las cosas se tornen difíciles, ya que esto les provee un sentido de propósito y la capacidad de consumir el rencor como combustible para la siguiente afrenta. No obstante, lo que no podrán cumplir es que no se les aprecie, ya que están dispuestos a luchar con todo ante una injusticia.

Si bien en ocasiones se auto sabotean cuando se sienten aprovechados, señal que crearán conflicto como medio de escape. Aunque todas estas particularidades los hace propensos a ser despedidos, ellos son los arquitectos de su propia ruina y nada los detendrá.

ACUARIO: difícilmente aceptarán cordialmente el status quo y mucho menos se doblegarán ante una imposición. La subyugación no existe en su diccionario y tienen el cerebro como arma.

Los Acuario han nacido para ser jefes y líderes de operación, o al menos eso dicen de sí mismos al tiempo que limpian sus cubículos y analizan sus complejos de superioridad inmanejables, lo que los llevará a confrontarse contra quienes opinen otra cosa.

La lucha de egos quedará evidenciada en una oficina.FOTO: Pixabay

PISCIS: ante todo, un Piscis insatisfecho con su carrera o proyecto de vida hará todo lo necesario para creará un escenario en el que tendrá que ser despedido. Esto es extensivo a aquellas relaciones en las que se sienten poco cómodos y de las que desean salir inmediatamente eyectados. Todo esto lo harán considerando siempre no quedar convertidos en él o la mala de la historia y mucho menos ser directo al ir al grano.

