VIDEO: Rammstein sí recibió al Dr. Simi y el guitarrista lo llevó con él todo el tiempo

La fiebre por lanzar peluches del Dr. Simi a los artistas nacionales y extranjeros más queridos por los mexicanos ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses por un accidental golpe a Lady Gaga, por hacer feliz a Rosalía con varios muñecos personalizados como "Motomami" e incluso una patada de Dua Lipa, por fin llegó uno de los días más esperados: el concierto de Rammstein que causó sensación la noche de este sábado 1 de octubre.

Aunque en los últimos meses los fanáticos de Rammstein habían pedido de forma masiva que no lanzaran ni al icónico personaje ni ningún otro objeto al escenario, ya que el espectáculo sería grabado, al final el Dr. Simi sí llegó hasta el escenario y más allá de eso, a las manos y corazones de los miembros de la banda, algo totalmente inesperado por los asistentes, pero que causó furor y dejó al Foro Sol de la Ciudad de México con miles de gritos.

De videos virales al concierto; así se vivió el momento más esperado de octubre

El mes de octubre acaba de iniciar, pero ya tiene uno de los días más recordados por millones de mexicanos, pues nuevamente la figura bigotuda se robó todas las miradas e incluso despertó la emoción de todos los miembros, en especial la del guitarrista Richard Z. Kruspe, quien no dudó en llevar con él todo el tiempo uno de los peluches personalizados por sus fans. Tanto fue el cariño que tomó por el personaje que incluso lo colgó de su guitarra mientras el espectáculo continuaba.

Por supuesto, los videos del momento se han hecho virales en redes sociales, pues era parte de lo que muchos de los asistentes y fans del Dr. Simi esperaban desde hace meses.

En un video que desde la madrugada acaparó la atención se observa al guitarrista bajar del escenario principal para recoger su peluche que, según los testigos, iba personalizado como Christian "Flake" Lorenz; mientras que segundos después se pasea con el Dr. Simi y el público lo recibe con gritos. Por su parte, Richard Z. Kruspe hizo una señal de gracias y colocó al personaje en una de las tarimas, aunque después optó por colgarlo en su pecho.

Un hecho como este ya era esperado, pues hace unos días en un concierto en Los Ángeles, se vio a Flake con uno de los peluches y la foto el dio la vuelta al mundo y desde que la fiebre por este peluche inició, muchos fanáticos comenzaron a compartir en redes sociales el proceso de personalización de cada muñeco; sin embargo, el miedo e incertidumbre porque en realidad cada peluche llegara a los alemanes era mucha.

Claro que el hecho ha recordado otros momentos épicos y los usuarios de redes sociales no dudaron en aplaudir la acción de Rammstein al recibir con cariño el detalle de sus fans, por lo que comentarios como "aprende Rubén", en referencia al vocalista de Café Tacvba no se hicieron esperar y es que hace unas semanas el intérprete de "Ingrata" afirmó que no le gusta el Dr. Simi y procedió a romper uno que le lanzaron, algo que desató la molestia de miles de personas.

