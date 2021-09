Ronnie Brunswijk: El narcotraficante de 60 años que debutó como jugador profesional | VIDEO

Durante el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Liga de la Concacaf entre el Inter Moengatapoe y el Olimpia celebrado la noche del martes 21 de septiembre ocurrió un insólito momento en la historia del futbol pues se dio el debut de Ronnie Brunswijk, un jugador de 60 años, quién tiene una peculiar historia pues es el actual vicepresidente de Surinam que es buscado por la Interpol por delitos relacionados con narcotráfico, por lo que a continuación, te contamos todo lo que sabemos sobre este personaje.

Ronnie Brunswijk, nació en una de las zonas más pobres de Surinam donde en sus primeros años de vida se desempeñaba como agricultor, sin embargo, con el paso de los años logró obtener el trabajo de guardaespaldas y durante algunos años trabajó para el presidente, Desi Boterse, con quien años más tarde tuvo un desencuentro por diferencias políticas, por lo que formó un grupo guerrillero para combatir al régimen, por lo que durante esa época cometió diversos delitos como el narcotráfico para financiar su movimiento.

Una vez finalizada su época como guerrillero, Ronnie Brunswijk incursionó en el mundo de la política y en el ámbito empresarial, a principios de la década de los 2000 compró una isla y el equipo de futbol Inter Moengotapoe, equipo al que le ha inyectado una gran cantidad de dinero para posicionarlo como uno de los más importantes de su país.

Actualmente, Ronnie Brunswijk, es vicepresidente de su país y otro dato curioso sobre su vida es que es padre de más 50 hijos, por lo que es casi imposible que su historia pase desapercibida.

Debuta a los 60 años

Ronnie Brunswijk se convirtió en el jugador más longevo en la historia del futbol en participar en un partido oficial, pues a sus 60 años disputó como titular el encuentro del el Inter Moengatapoe ante el Olimpia, en el que portó el gafete de capitán, desafortunadamente, su participación no fue suficiente para evitar que su equipo cayera por 6-0.

Cabe mencionar que, en este encuentro, el político y empresario Ronnie Brunswijk estuvo acompañado por uno de sus cincuenta hijos en la cancha, Damian Brunswijk, quien es un elemento inamovible del cuadro titular.

Buscado por la Interpol

Como se mencionó antes, Damian Brunswijk, fue un guerrillero antes de convertirse en político y empresario por lo que realizó diversas actividades ilícitas para financiar su movimiento, entre ellas, el tráfico de drogas, principalmente de cocaína, por lo que enfrenta cargos en diferentes países de Europa principalmente, por que el Interpol emitió una ficha para detenerlo, no obstante, no ha sido capturado debido a que Surinam no tiene permitido extraditar a sus ciudadanos.

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que este peculiar personaje de 60 años juega un partido con su equipo pues anteriormente ya había participado en otros encuentros no oficiales. Además, debido a su situación legal, no puede disputar encuentros fuera de su país, sin embargo, no se descarta que vuelva a ser titular en un próximo juego de su equipo como local.