El cineasta Ricardo Darín se presentó en televisión con un perrito; éste era su emotivo objetivo

Durante una invitación al programa "Estamos a tiempo", el cineasta Ricardo Darín aprovechó para realizar un importante gesto a favor de los animales, tal como ha ido haciéndolo a lo largo de su carrera. Con Leo Montero como conductor, quien también es un defensor de la causa, el cineasta argentino logró aprovechar el espacio en televisión para seguir con el mensaje de fomentar la adopción de mascotas.

Y es que Ricardo Darín apareció en el foro con un particular acompañante. En cuanto apareció en pantalla, el perro que estaba abrazado por el también actor se robó la atención del público, mismo que no dejaba de preguntarse qué era lo que ocurría. Por ello, Ricardo aclaró que su intención principal era localizar al dueño del can, pues se lo encontró en la calle. De acuerdo con su versión, el perrito estaba a punto de ser atropellado, por lo que no dudó en rescatarlo.

El argentino ha realizado campañas en favor de la adopción de perros. Foto: Twitter @cristinaq

¿Qué dijo al respecto?

El director encontró al perrito en Justiniano y Carranza, en Palermo, Argentina, así que lo llevó al programa para encontrar a su familia. Según el mismo Darín, el animal en cuestión está muy limpio para haber estado mucho tiempo en la calle, lo que le hace pensar que salió corriendo de algún hogar ubicado cerca del lugar antes mencionado. Al saber la importancia que tenía aparecer en televisión con el perro, Ricardo no dejó pasar la "gloriosa oportunidad" de dar con las personas dueñas del can.

Mientras en el foro todas las personas se enternecían por la historia, Ricardo contó que también decidió comprarle una correita al perro, quien parecía feliz de haber sido rescatado. Durante la historia, Darín trató de esquivar las muestras de amor de su acompañante, quien no disimuló el alivio de sentirse seguro a lado del cineasta, mismo que ha participado en diversas campañas para que las personas adopten o rescaten a los perritos en situación de calle.

Habló sobre su última película

Además de presentar al perrito, Ricardo Darín habló sobre su más reciente película "Argentina 1985", filme dirigido por Santiago Mitre en el que se recrean los acontecimientos relacionados con el Juicio a las Juntas. De acuerdo con Darín, el elenco con el que cuenta la producción es espectacular, por lo que se siente orgulloso de pertenecer a una historia tan buena como la de la primera vez en el mundo que se enjuiciaron militares.