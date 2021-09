Hombre se lleva el XBOX al hospital para jugar mientras nace su hijo

Una pareja de Estados Unidos que estaba por tener un bebé se volvió viral en redes sociales e Internet, el motivo fue difundido y criticado por algunos cibernautas.

Aunque fue capturado hace casi un año, recientemente fue viralizado, ya que en el video grabado por la futura madre se puede ver a su pareja jugando videojuegos en la habitación del hospital.

La adicción del hombre es evidenciada por la mujer que se encuentra en cama, menciona que su pareja se había llevado el videojuego de la marca Xbox para usarlo mientras nace su hijo.

"Podría ponerme de parto hoy y mi novio está haciendo esto (…) Cariño, ¿por qué trajiste tu Xbox?", le cuestiona la mujer a su pareja.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta TikTok Anxiety Couple, canal en el que también comparten momentos de su vida cotidiana y el tema de videojuegos, ya que bromean sobre la adicción del joven.

El video generó opiniones compartidas, algunos usuarios mencionaban que no veían como problema que el joven se llevará la consola al hospital mientras esperaba el recibimiento de su bebé, mientras que otros veían como una falta de respeto que no estuviera enfocado en su esposa y que le diera importancia a otras cosas y no al emotivo momento.

“Otro estaría apoyando a la esposa y sobre todo filmando el nacimiento, en fin, sí eso no le interesa en verdad que pobre mujer está perdida”, menciona una usuaria en Twitter.