La historia del primer hombre transgénero en dar a luz a un bebé en Sinaloa

Roma Gabriel Romero se convirtió en el primer hombre transgénero que da a luz en el estado de Sinaloa. Fue el pasado 29 de julio, en un hospital de Culiacán, cuando se alcanzó el rango de padre de un pequeño bebé.

Roma cuenta con 29 años de edad y fue a través de sus redes sociales en donde dio seguimiento al proceso de transición de género. A pesar de esta alegría, las cosas no han resultado fácil para él.

Discriminación laboral

En determinado momento sufrió de discriminación e incluso perdió su trabajo después de que la noticia de que estaba embarazado se difundiera en su área laboral.

Aseguró que su bebé fue blanco de burlas y discriminación incluso desde antes de su nacimiento. Debido a que fue despedido de su trabajo, se quedó sin servicio de seguridad social por lo que tuvo que recibir apoyo de activistas LGBT para sus revisiones.

Recibe apoyo

Fue Ramón Guzmán, director del Hospital General de la Mujer, ubicado en Culiacán, quien le brindó su apoyo para que pudiera realizar su parto sin riegos.

"Me considero un hombre y me siento un hombre en su total extensión de la palabra solo que mis genitales no concuerdan con lo que realmente siento como persona. He decidido utilizar el recurso de tener matriz, de poder ovular para gestar a mi propio hijo", señaló durante una entrevista para Los Noticieristas.