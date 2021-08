Horóscopos: Estos SIGNOS tendrán un AUMENTO de DINERO en el trabajo este sábado 14 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Tienes la posibilidad de ascender en tu trabajo, pero estás desperdiciando la oportunidad, dejando el espacio libre para que otros entren y tomen lo que podría haber sido para ti, comienza a separar tus obligaciones de tu vida privada, no siempre puedes juntar todos los ámbitos de tu vida ni dejar que te afecten.

Estás en un momento de ordenar tu vida y hacerla mejor cada día, no dejes que los comentarios de terceras personas hagan estragos en tu mente o en una relación que recién estás comenzando.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Si estás en esta situación, entonces debes intentar buscar soluciones para tu problema y dejar de huir de él. Una persona te dará un dato de una terapia de carácter esotérico, si no crees en esos asuntos, es una buena idea siempre probar nuevos métodos, dale una vuelta a la idea.

Tauro está pasando por un buen momento de su vida, si te encuentras en una edad madura de la vida, esto toma mucho más fuerza, ya que puedes ver que las cosas a tu alrededor marchan bien. Si estás en etapa de estudios, aún no es momento de sentarse a ver cómo llegan los frutos de tu trabajo, debes esforzarte más, un posible examen te traerá dificultades el día de hoy.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

El amor necesita tiempo para madurar, tienes una persona interesada en ti, pero no te sientes con la disposición ni el tiempo de comenzar una relación, si no te interesa esta persona, debes decirle con honestidad que no quieres formar algo serio, el amor llegará cuando menos lo esperes.

Tomarte las cosas con calma, no significa que debes dejar de lado tus obligaciones o de darle atenciones a la persona que quieres o que estás conociendo, precisamente este es el error que puedes estar cometiendo. Si estás saliendo con alguien nuevo, debes también poner de tu parte y no esperar que haga todo el trabajo, si bien no es necesario que pases al teléfono contestando sus mensajes, es importante que de vez en cuando le hagas sentir que estás presente.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cuida tus manos, usa cremas hidratantes y ejercita tus dedos. Es probable que necesites tomarte un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, lo que podría ser un tanto difícil si tienes familia, pero intenta disfrutar ratos de soledad haciendo alguna actividad que te guste o hacer ejercicio temprano por las mañanas.

Es probable que durante la jornada recibas más de una mala noticia, una de ellas podría ser el estado de salud de alguna persona muy querida, no te preocupes, será algo que podrá tener solución. Si estás en una relación, es momento de dejar de tomar todas las decisiones que los involucran juntos, deja que la otra persona también tome la iniciativa, no siempre puedes ser el líder en todo.

Leo (23 julio-22 agosto)

Leo puede tener problemas el día de hoy, ya que estás pasando por una mala época en las finanzas y hoy podrás notarlo con más fuerza, ya que gastos imprevistos podrían ocurrir. Si al contrario todo está bien en tus finanzas, es mejor que comiences a ahorrar porque pueden venirse tiempos de escasez.

El éxito no solo significa que estés bien en tu trabajo, sino también en tu relación de pareja, es probable que estés priorizando lo primero, dándole poco valor al amor, no dejes que esto pase, podrías arrepentirte más adelante. Si necesitas pedir dinero prestado o algún tipo de crédito, asegúrate de optar uno con facilidades de pago, ya que no hay seguridad de cuando se arreglará tu economía.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Necesitas comenzar a tomar decisiones importantes en los estudios, es momento de tomar una opción que te entregue felicidad y satisfacción personal. Comienzas a estancarte dentro de tu trabajo, lo que te provoca una gran inseguridad sobre el futuro del mismo, no dejes que esto te pase, busca opciones donde puedas brillar más o dentro del mismo lugar asegúrate de hacer una mejor labor buscando nuevas ideas y proyectando nuevas formas de trabajar.

Un amigo muy cercano te dará un consejo invaluable sobre una materia donde has estado experimentado dificultades. Una posible mala evaluación ocurrirá hoy, por lo que debes prestar atención a las señales y tratar de revertir esta situación.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Si estás conociendo a alguien hace muy poco, debes evaluar si continuar o no con la relación, ya que estás haciendo cosas que no se condicen con el amor, se sincero y honesto con la persona que estás conociendo. Es momento de abrir los ojos y darte cuenta que tienes un sinfín de posibilidades para encontrar tu felicidad.

No te quedes pegado esperando una sola cosa, ya que podrías perder tiempo valioso. Si sientes deseos de cambiar de ciudad o de explorar nuevas opciones dentro de tu trabajo, hoy es el momento para decidir.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Si estás pensando en seguir tus estudios en otro país, analiza bien las posibilidades que tienes en tu lugar de residencia antes de tomar la aventura, siempre podrás aplazar este proceso, nunca será tarde para cambiar de país. En el trabajo estás dejando que las presiones te pasen la cuenta y hagan que estés pasando por un momento complicado y de sequía creativa, revierte esta situación ordenando tu espacio, tus prioridades y buscando referentes del área en la que te desempeñas, podrían inspirarte a lograr un mejor desempeño.

El amor no siempre debe darse de forma natural, muchas veces la persona que queremos pone ciertas trabas para concretar una relación, pero puedes darle vuelta la mano a esto siendo paciente y entregando mucho de ti.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una persona está esperando una visita tuya hace bastante tiempo y debes responder a su solicitud, tiene que decirte una cosa muy importante que traerá muchos beneficios para ti y tu familia. Situaciones de estrés en el trabajo, ya que habrá un plazo corto para realizar una tarea que te encargarán a ti o a tu equipo de labores, no dejes que la presión agote las ganas y la capacidad de cumplir con esta tarea.

Una persona que crees tu amigo, te dará una sorpresa desagradable el día de hoy, por lo que deberías reconsiderar esa amistad, no todas las personas a nuestro lado quieren lo mejor para nosotros, aprende a diferenciar los verdaderos amigos de los falsos.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Mira bien a tu alrededor, es probable que alguien cercano se encuentra en una situación de tristeza profunda, no dejes de darle tu apoyo a esa persona, ya que podrías tener la forma de hacerle sentir mejor. Capricornio atraviesa por una situación compleja, donde el cansancio puede estarle pasando la cuenta y dejándolo débil para realizar las labores del día a día, tendrás muchos problemas para levantarte el día de hoy, intenta realizar una rutina de ejercicios que te activen y te ayuden a cumplir mejor con la jornada.

Una meta que creías inalcanzable podría verse más cercana el día de hoy, si esto sucede, entonces no dejes de perseguir este sueño, podrías dar muchos pasos más adelante, no te quedes esperando, ejecuta.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Tienes una deuda pendiente con un pariente y te la cobrará el día de hoy, no te hagas el desentendido y paga lo que debes. Callar no es la solución en este momento, si tienes un momento de sinceridad con tu pareja, será siempre mejor que guardarte todo lo que te pasa, debes expresar lo que te molesta o lo que te hace daño, no te quedes en silencio, no solucionarás nada.

La vida de familia está bien, pero hay diferencias entre varios de sus miembros, para limar asperezas intenta organizar una cena o una junta agradable, intenten no tocar temas como el dinero o recuerdos del pasado que sean dolorosos.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis necesita un relajo el día de hoy, date la oportunidad de disfrutar la jornada. Una persona que conoces bien te dirá un comentario que encontrarás un tanto ofensivo, intenta no enfadarte, pero si dejar en claro tu posición con respecto al tema, no tienes la obligación de ser paciente, pero es lo recomendable.

Correr por veinte minutos en el parque podría aclarar tu mente y darte la energía necesaria para enfrentar el resto del día. Un error en una forma legal podría traer problemas el día de hoy y tendrás que hacer el trámite una vez más, pon atención a lo que haces.

Frase del día: "La mejor manera para empezar es callándote y empezar a hacer" - Walt Disney