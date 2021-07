Martha Rincón hace una labor canina con Patas Vagas y salva perros callejeros o abandonados

Martha Rincón tenía tres años ofreciendo servicio personalizado para el cuidado de las mascotas con Patas Vagas cuando se mudó al Ajusco para expandir la empresa. Ahí se encontró con una dura realidad, la atención y cariño que recibían los cachorros que ella cuidaba estaba lejos de lo que vivían los perros callejeros o que encontraba en la carretera y que incluso son invisibles para la gente.

“Es una situación terrible, por donde quiera ves a los animales abandonados, incluso mi hijo Mateo un día se puso a llorar y me dijo que no quería vivir más en esta zona, porque no le gustaba ver el sufrimiento en el que se encuentran los cachorros, pero sabía que el mudarnos no era una solución para los animales”, detalló.

En ese momento, decidieron ayudarlos en la medida de sus posibilidades dándoles de comer y buscándoles un hogar entre sus amigos y los clientes de Patas Vagas, que además también apoyan la causa donando croquetas, recursos para vacunas y otros cuidados. Algunos canes logran encontrar casa, otros regresan a su espacio una vez que son esterilizados.

Esta empresa tiene hoy cuatro años y medio, empezó como un hobby, luego de que Rincón dejó su trabajo de oficina para ser una mamá presente, pero aún con las ganas de trabajar y generar ingresos. “Un día vi a un cuidador con 10 perros, pensé que jamás podría dejarle a mis dos cachorritas. En ese momento el papá de mi hijo me dijo que intentara cuidarlos yo, al principio lo dudé, pero decidí hacerlo como un pasatiempo con las mascotas de mis amigos”, recordó.

Después tomó un diplomado para conectar sus emociones con los animales y lograr que estos disfrutaran realmente los paseos. Al cabo de unos meses, sus servicios fueron teniendo más demanda, lo que la llevó a contratar a mujeres, que al igual que ella, pasaban por situaciones especiales, hoy hay 12 personas en su empresa.

Además de los paseos, cuidados en casa y hospedaje que ofrece, recientemente lanzó el campamento para que el can y su dueño convivan en la naturaleza durante dos días en Puerta de Quetzalcóatl, en Amatlán, Morelos. Este servicio se realiza una vez al mes y el cupo es limitado por la contingencia sanitaria, pero sobre todo para ofrecer un buen ambiente entre las mascotas.

A DETALLE

A los perritos que no puede llevarse, les deja comida, y a las perras que encuentra en celo, las esteriliza.

Se mudó al Ajusco para poder brindar un servicio de hospedaje de calidad y familiar, donde el perro se sienta libre.

Es selectiva con los canes que cuida, ya que al convivir con otros en su casa, tienen que ser sociables.

Entre sus cuidadores, han pasado estudiantes, madres solteras o mujeres de la tercera edad a las que ya no contratan en otras áreas.

Cuidan un perro o dos máximo, siendo del mismo dueño.

También ofrece servicio para gatos.

EN NÚMEROS

30 perros callejeros han logrado ayudar.

12 mujeres trabajan en Patas Vagas como paseadoras.

1 campamento al mes planea realizar.

5 canes cuida máximo cuando da servicio de hotel.

FOTO: YADÍN XOLALPA

MAAZ