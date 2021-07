Los bocetos reales de Renata Valdés

Ha vestido a cantantes mexicanas como Paty Cantú, María León, y fue ponente de master classes en Fashion Week Academy.

Estudió mercadotecnia y es creadora de la marca Renata Valdés Desing.

¿En qué momento decides crear tu marca?

Desde pequeña me encantó el diseño de moda, en la preparatoria empecé un blog donde compartía mis outfits, más grande realicé cursos en Estados Unidos y en la Universidad Centro, allí fue cuando inicié mi marca.

¿En qué está inspirada la marca Renata Valdés Desing?

Es una marca responsable con el medio ambiente y el comercio justo, actualmente trabajamos con comunidades de artesanos en Guerrero. Son chamarras de mezclilla con algodón orgánico y tejido de macramé, y bolsas de palma artesanales. Cada una tiene un estilo único y es una prenda básica que todos tenemos en el clóset. La confección de cada pieza y bolsa requiere de muchas horas de trabajo, todo es hecho a mano. Ha sido increíble trabajar con gente tan talentosa, recuperar las técnicas de nuestros ancestros y plasmarlas con las tendencias que están hoy en día.

Los sobrantes de algodón los reutilizan para incorporarlos a otras piezas. Foto: JDS Agencias

¿Cómo surge la idea de crear tu podcast El no glamour de la moda?

Empecé mi marca sin tener conocimientos en negocios, finanzas y emprendimiento. Al principio de mi carrera como diseñadora de modas cometí algunos errores que me ayudaron a aprender más de este sector, y por esta razón fue que decidí ayudar a más emprendedoras que quieren incursionar en este nicho de mercado, para que no cometan los mismos errores que yo cometí en un inicio. Al trabajar en esta industria he encontrado a mucha gente talentosa que me ha guiado y asesorado para mejorar mi marca.

¿Qué temas aborda?

Fotografía de moda, cómo posicionarte en Instagram, moda digital, diseño de tiendas y escaparates entre otros más. El objetivo principal del podcast es dar asesoramiento para emprender en el mundo de la moda y tips para empezar una marca, para apoyar a todas esas personas que están interesadas en el tema, pero, que desconocen muchos aspectos importantes de esta industria.

¿Qué es lo más gratificante de tu profesión?

La combinación de hacer un impacto social y verlo reflejado en las tendencias actuales. Rescatar las técnicas a través de la moda y valorar el trabajo hecho a mano por artesanos.

Por Isis Malherbe

PAL