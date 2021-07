Éstas son las medidas contra el Covid-19 que se siguen haciendo y no sirven

La humanidad ha luchado contra una pandemia por más de un año y para ello se adoptaron diversas medidas, que se suman al desarrollo y aplicación de vacunas, con tal de evitar un contagio y que la cadena siga creciendo y derive en la muerte de millones de personas.

Las medidas han sido tan simples que muchos ya no las acatan: cubrebocas, uso de gel antibacterial y la sana distancia, que fueron las recomendaciones que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde que el foco rojo se encendió con el Covid-19.

Uno de los descalabros que provocó el SARS-CoV-2 fue un freno de mano a la economía, pues con el confinamiento, muchos negocios perdieron y otros se fueron a la quiebra; sin embargo, con tal de recuperarse, se han establecido condiciones para una reapertura para tener una "nueva normalidad".

A continuación te presentaremos una serie de medidas que se han adoptado, pero no son nada eficaces contra el coronavirus y sin embargo, se siguen llevando a cabo.

Tapetes de desinfección

Al igual que desinfectar la suelas de los zapatos o cubrir los zapatos no sirve de nada contra el Coivd-19. Aunque en centros comerciales casi no se hace, en los hogares sí se aplica, pues "más vale". De acuerdo con los científicos, los virus se encuentran en el aire y no viajan en el calzado.

Toma de temperatura

Muy común a donde quiera que uno vaya. Entrar a un establecimiento ya tiene como medida colocar la frente o muñeca frente a una curiosa pistola que mide la temperatura. En este caso, al no producir fiebre como tal, el Covid-19 podría pasar así se haga esta práctica en repetidas ocasiones con una persona infectada.

Uso del oxímetro

Otro de los aparatos que dispararon sus ventas fueron los oxímetros, los cuales se encargan de medir el nivel de oxigenación en la sangre. Una baja saturación, de 90 para abajo, ya es considerada como síntoma de posible coronavirus.

Sin embargo, esto sería una leve señal, pues las personas podrían tener SARS-CoV-2 y pasar esta prueba como si nada. La prueba son las personas asintomáticas.

Limpiar las bolsas tras las compras

Tras darse a conocer que el coronavirus podría sobrevivir en superficies durante días se adoptó esta medida. Esto sigue en discusión, pues hay quienes dicen que no y otros que sí.

El argumento es que para que haya riesgo de contagio se le debe soplar a la bolsa, en caso de que esté ahí. En este caso la recomendación es el lavado de manos, pues son éstas las que lo transmiten, no las bolsas.

Botones del elevador

Al ser objetos que todo el mundo toca, es normal que pudiera estar el Covid-19 en estos. Muchas personas se las han ingeniado para tocarlos, sin ponerse en riesgo, mediante el uso de otros objetos.

En este caso se puede hacer normal y al igual que las bolsas de plástico, la recomendación es el lavado correcto de las manos para evitar un contagio seguro.

Quitarse la ropa

Al llegar a casa es común que muchas personas muden de ropa, pues en era una medida para evitar un riesgo; sin embargo, esto no sirve pues el virus no saltaría de la ropa al carecer de movilidad.

Tendría que haber, señalan los expertos, una carga viral concentrada para que significara un peligro. Sin embargo, factores como la temperatura pueden degradar el virus.

Con información de CNN

