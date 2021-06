Neela, leona de 9 años, muere por Covid-19 en zoológico de la India

A pesar de que en muchos estados de México el semáforo epidemiológico ya está en color verde, debido a que los casos, muertes y hospitalizados a causa de Covid-19 ha bajado considerablemente, por lo que ya se han abierto los establecimientos, ha incrementado el aforo, ya ha habido y habrá en próximos días regreso a clases presenciales, al igual que conciertos.

Sin embargo, en otras partes del mundo, la situación sigue complicada, ya que se han registrado bastantes casos de murcomicosis, popularmente conocida como hongo negro, una infección extraña, que puede ser letal, la cual se ha detectado en pacientes con patologías muy específicas que se han contagiado de coronavirus.

En los estados occidentales de Gujarat y Maharastra de la India se han concentrado más las infecciones por este hongo, donde se han diagnosticado miles de infectados.

Hace algunos días, se dio a conocer que las cenizas de alrededor de mil 200 víctimas de Covid-19 en India fueron sumergidas en el río Cauvery sin que los familiares estuvieran presentes, porque los cuerpos no han sido reclamados.

La cremación es un rito mortuorio en el hinduismo y sumergir las cenizas también es importante, ya que consideran que de esta manera se libera el alma.

Karnataka, lugar donde se llevó a cabo la ceremonia, ha sido de los estados más afectados por la cuarta ola de la pandemia.

No solo los seres humanos se han visto afectados por el virus, los animales también se han infectado y se presume que les ha provocado la muerte.

En este caso, un zoológico ubicado en la ciudad de Chennai al sur de la India informó sobre el fallecimiento de una leona asiática, a los 9 años de edad, a causa de Covid-19, el pasado jueves 3 de junio.

Además de la leona Neela, en Pakistán murieron dos cachorros de tigre blanco que se cree que fue por coronavirus. En España y otras ciudades de India, leones han dado positivo a esta enfermedad.

A través de un comunicado, el zoológico indicó que el jueves vieron por primera vez el brote en la mayoría de los leones asintomáticos, por lo que se les puso en cuarentena y se les administró antibióticos. Además, que se están enviando muestras de tigres y otros mamíferos grandes su análisis.

#COVID19? Shiva - 10-year-old male tiger - brought from Bengaluru in 2014, died at the Bhagwan Birsa Biological Park in #Jharkhand after suffering from from fever for few days. @Mukesh_TNIE https://t.co/JwoGXos0ac — The New Indian Express (@NewIndianXpress) June 4, 2021