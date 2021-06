Paris Hilton RECLAMA por la LIBERTAD de Britney Spears durante concierto

El movimiento #FreBritney, el cual busca la justicia y libertad de la cantante estadounidense Britney Spears ha llegado a muchos artistas y diferentes partes del mundo, fue el caso de la DJ mejor pagada del mundo, Paris Hilton, quien recientemente mostró su apoyo a su vieja amiga.

¿Qué dijo Paris?

Durante la inauguración del complejo hotelero Hilton Resort World en Las Vegas, EU, la también modelo y empresaria gritó “Te amamos Britney, Britney libre” mientras se encargaba de poner el ambiente del lugar con música de la Princesa del Pop.

Ante esto, los asistentes del lugar no pararon de gritar y bailar mientras se escuchaba de fondo la canción “Piece of Me” de la estrella pop.

Por su parte, la DJ apareció con un vestuario provocativo en color azul metálico, el cual recuerda al icónico traje latex que Britney usó en el 2003 durante su videoclip de “Toxic”.

A su vez, Paris compartió una publicación en Instagram donde aparece usando el vestuario y habló un poco sobre lo feliz que es trabajando como DJ y lo feliz que la hace mezclar música.

Además, la empresaria compartió un video musicalizado con un remix de “Babye One More Time” utilizando el hashtag #FreeBritney en apoyo a su amiga.

Amistad con Britney Spears

Durante los 2000, Britney y Paris solían ser las mejores amigas, pues en muchas ocasiones ambas fueron captadas saliendo de centros nocturnos en Los Ángeles.

Y aunque no se les ha visto juntas en los últimos años, Paris ha mencionado que hasta el día de hoy ambas son amigas y “la quiere mucho”, aunque no ha hablado mucho sobre la tutela de su padre para no tener problemas.

De hecho confesó que cuando habla con ella solamente platican de cosas divertidas como “música, moda o cosas felices”.

