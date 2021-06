Horóscopos: Valora a tu FAMILIA e invierte tiempo y DINERO en tus amigos este miércoles 16 de junio

Aries (21 marzo-20 abril)

Querido Aries, hazte cargo de lo bueno y lo malo que le pasa a tu vida, de igual manera que asume los retos y problemas de tu trabajo. Ya has postergado mucho y no puede pasar esto de nuevo, así que ve por tus objetivos y trabaja en estos con ahínco.

No esperes que la persona que ha cautivado todas tus miradas se acerque a hablarte, tú debes tomar la iniciativa, es muy importante que hagas esfuerzos tú también para conocerle, ya que esta persona se sentirá atraída por alguien que tome el toro por los cuernos y sepa bien qué quiere.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No has notado bien las necesidad que tiene la persona a tu lado y das más importancia a cosas materiales. Tauro, has dejado a un lado a ese ser querido, pierdes con facilidad el centro de lo que realmente importa, de ese amor duradero. Es verdad que todos queremos algo de atención, pero en tu caso debes mejorar en lo que das para recibir lo mismo.

No siempre tendrás la razón sobre las cosas que opinas, intenta también escuchar otras opiniones, date cuenta que podrías aprender mucho el día de hoy si te interesas en lo que otros tienen que decir.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Géminis, no seas arrogante y materialista en exceso. Una vida llena de lujos y excentricidades suena bien para muchas personas, pero no es el caso para ti el día de hoy, necesitas guardar dinero para los tiempos malos y es muy probable que no ganes lo suficiente como para darte gustos tan seguido.

Recuerda que la vida está compuesta de momentos malo y buenos, es probable que el día de hoy pases por una baja en las finanzas, lo que te provocará una gran pena, pero no siempre será así, solo deberás apretarte el cinturón por un momento.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Querido Cáncer, si te gusta invertir tu dinero con inteligencia y la bolsa o alguna forma de este tipo es tu predilecta, debes saber que hoy no es el mejor día para poner tu dinero en ello. Hay negocios con alto riesgo, ten cuidado, por ahora será mejor que guardes el dinero y ahorres, ya luego podrás invertir y ganar más.

No es bueno que creas que haces todo mejor que los demás, muchas veces te equivocas y siempre existirán otros que podrán superar algunas capacidad de que tengas. Sé más humilde.

Leo (23 julio-22 agosto)

¿Te gusta tu trabajo? si dudas o la respuesta es no, entonces cambia. Leo, es momento de tomar algunos riesgos y, con paciencia, verás nuevos y mejores resultados a tu favor. Piensa en grande, en tener beneficios fuertes.

Si tienes que hacer una petición importante a alguien el día de hoy, debes esperar un posible "no" como respuesta, ya que es probable que esta persona esté con demasiadas cosas que hacer. Recuerda que no todos querrán ayudar a un amigo o conocido como lo estás tú, algunos solo siguen sus propias prioridades.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Virgo, quizá debas meditar en tus errores, sí, pero ello no implica que tus acciones son todas unas fallas. Ten un equilibrio, eres una persona con aciertos también, no eres el centro del universo, así que relájate y no creas todo lo que tu mente te dice.

Para buena fortuna tuya, un dinero que se te adeuda podría llegar el día de hoy, disfrútalo. A la par, ten en cuenta que un amor no correspondido te tiene algo disperso o dispersa, así que no te empeñes de más en ello y si ese posible amor no es para ti, pues no es para ti y ya. Sigue adelante, alguien nuevo llegará.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Piensa más en los sueños que puedes haber dejado de lado por diversos motivos. Ten siempre en cuenta que la vida no espera y mucho menos a quienes no se esfuerzan en ella.

El trabajo está en un buen momento, pero la rutina te puede estar absorbiendo un poco, algo que estás comenzando a notar con más fuerza mientras pasan los días. Te recomiendo que halles nuevas actividades, nuevas personas afines a tu personalidad con las que puedas salir y divertirte. Sé más libre.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No dejes pasar la oportunidad de amar, puedes tener la opción de conocer a alguien muy bueno el día de hoy, pero podrías estar pensando en dejar pasar a esta persona por diversos motivos, no lo hagas, será algo muy bueno. Sólo, enfócate en tomarle en serio, no todo es mera diversión pasajera.

Los cambios que estabas esperando hace tiempo no se harán realidad el día de hoy, es probable que tengas que esperar un tiempo más. Ten paciencia, no todo va a suceder cuando quieres, otras personas tienen prioridades distintas a las tuyas.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

El amor está muy estable y no hay grandes cambios, ni tampoco se visualizan problemas más adelante. Eso sí, pon un poco más de tu parte en algo que tu pareja te ha pedido hace tiempo que hagas y no has hecho. Es un día perfecto para dedicarlo a la familia, a los amigos, a la pareja y a quienes están a tu lado siempre.

Si no tienes algún buen plan aún, organiza una cena en casa o hazle una visita a un grupo de gente que te importe, muchos están buscando verte hace tiempo y tú, por lo que sea, no has querido salir.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si tienes una relación estable, tú y tu pareja estarán pensando en invertir mejor el dinero que ganan para crear algo juntos, así que hoy habrá buenas noticias en ese aspecto. Den un buen uso a ese dinero. Tu vida está caminando muy bien y puedes sentirlo hace algún tiempo, se proyectan grandes cosas para ti y para los tuyos.

Es probable que hoy recibas una muy buena noticia de parte de tu pareja, algo que esperaba que resultará hace algún tiempo, por fin tendrá una buena respuesta el día de hoy, apóyale y siéntete feliz por su éxito

Acuario (22 enero-21 febrero)

El trabajo puede estar un tanto difícil y si aún estás sin ocupación, no esperes resultados inmediatos, quizá tardes un poco en encontrar algo a tu medida, si estás en una necesidad económica urgente, considera tomar una opción que no has tomado en cuenta hasta ahora, no será quizás lo que quieres, pero debes mantenerte laborando.

Una persona del pasado volverá a tu mente el día de hoy, pero aunque esto suceda, no des rienda suelta al corazón, estás en otro momento, no des marcha atrás.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

La vida da muchas vueltas y hoy vas a enterarte de algo que te confirmará esto, es probable que alguien que te haya hecho daño esté recibiendo su merecido, pero no importa lo que haya pasado, no debes sentirte alegre por ello, solo date cuenta con esto que a quien hace el bien, siempre recibirá cosas buenas.

El amor no está tocando tu puerta y eso te está preocupando, no te preocupes porque puede ser solo una fase, solo quiere decir que la persona correcta aún no ha llegado, no apures el proceso, se dará solo y cuando esté frente a ti lo sabrás.

Frase del día: "Allí donde reinan la quietud y la meditación, no hay lugar para las preocupaciones ni para la disipación" - Francisco de Asís

MAAZ