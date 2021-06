Él es ‘Blue’, PERRITO adoptado por un hombre en la fila para votar el pasado 6 de junio

Luego de las elecciones del 6 de junio, consideradas las más grandes del mundo, surgieron varias controversias, peleas, robos, violencia y algunos desacuerdos con los resultados electorales.

Sin embargo, dentro de esta jornada electoral, también hubo historia bonitas y conmovedoras como la de un perrito que se encontraba en la fila de una casilla para votar que fue adoptado por un hombre, siendo el afortunado ganador en la entidad en ese domingo de elecciones.

Se trata de Blue, el perro rescatado y que se ganó el corazón de un individuo que se hace llamar @whiskyntanar en Twitter, por lo que en esta misma red social dio a conocer la historia de esta inesperada adopción, ya que no imaginó que al salir a votar iba a regresar a casa con una nueva mascota.

El hombre publicó que el perrito estaba perdido y que casi lo atropellan, siendo así como se le acercó y ya no se despegó de él, haciéndole compañía durante el tiempo que estuvo formado en la casilla para emitir su voto.

También indicó que el can estaba en busca de agua y alimento, y vagaba por la zona. Además, muchas personas que se encontraban en el lugar, “chuleaban” al animal, pero a ninguno se le veía la intención de adoptarlo, por lo que el hombre decidió llamarle para que se acercara, y al hacerlo, lo abrazó y ya no dejó que se fuera.

El mensaje que colgó a Twitter, junto a la imagen, fue el siguiente: “Hoy salí votar y regresé con un nuevo amigo. Estaba perdido casi lo atropellan y se acercó a mí, ya no se despegó y me acompañó toda la fila hasta que voté”.

Hoy salí a votar y regrese con un nuevo amigo. Estaba perdido casi lo atropellan y se acercó a mi, ya no se despegó y me acompaño tota la fila hasta que voté. pic.twitter.com/CzJlEDNOM3 — Whiskyntanar (@whiskyntanar) June 6, 2021

Asimismo, el sujeto compartió en la misma red social, que el perrito bautizado como Blue fue alimentado y que durmió tranquilamente. Agregando que no era la primera vez que adoptaba a un peludito, explicando que, en el año 2014, rescató a una perrita llamada Luna, de dos meses de edad, que fue encontrada en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

No es la primera vez que hago esto, a Luna la adoptamos en 2014 fue encontrada solita de 2 meses en Ecatepec, la vi en internet y no dudé, a la semana estaba en Huatulco con nosotros. Aún no conoce a Blue porque es muy territorial. Hay un par de historias más de rescate. pic.twitter.com/qWinr1lCad — Whiskyntanar (@whiskyntanar) June 6, 2021