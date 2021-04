The Flash: Ya iniciaron las filmaciones de la nueva película de DC

La nueva película protagonizada por Ezra Miller comenzó a rodarse este lunes 19 de abril. La noticia fue publicada en las cuentas oficiales de Warner Bros y en el perfil del director de la cinta, Andy Muschietti.

Muschietti, después de dirigir las dos entregas de las películas de terror “It”, debutará en el mundo de los superhéroes con el Corredor Escarlata.

¡Así dieron la noticia!

El cineasta compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram con las palabras: “Here we go! THE FLASH Day 1 (Aquí vamos, día uno)”. La mayor sorpresa para las personas fanáticas de la franquicia fue la animación del logo que caracterizará la producción.

En el breve video se presenta el rayo característico del superhéroe mientras se escuchan unos acordes se reproducen el fondo, lo que también representa una muestra de lo que podremos esperar en la banda sonora de la película.

El primer día de filmación, además de ser un momento especial en todas las producciones, en esta película representa la superación de obstáculos como las reescrituras en el guion, las diferencias creativas en el equipo colaborador y, por supuesto, la pandemia por Covid-19.

¿Cuál será la trama?

Esta película continuará con la historia del Universo Extendido de DC, con Ezra Miller en la piel de Barry Allen como principal enfoque. Sin embargo, a la acción se unirán personajes como Supergirl, Iris West, Batman y hasta los padres de Barry.

El argumento del filme está inspirado en el cómic Flashpoint, uno de los más aclamados de la saga, en el que Barry intenta viajar en el tiempo para detener el asesinato de su madre. Con este giro entre realidades, podremos ver la interacción de dos Bruce Wayne, uno perteneciente a la última versión que pudimos observar y otro procedente de una línea de tiempo alternativa.

Además, la trama contará con varias versiones de los personajes y explorará el Multiverso. Se espera que podamos verla en cines para noviembre de 2022 con grandes celebridades como parte del elenco.

aar