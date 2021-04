The Falcon and The Winter Soldier: Tráiler de mitad de temporada revela cómo recuperarán el escudo de Capitán América

Marvel Studios lanzó el adelanto para la mitad de temporada de The Falcon and the Winter Soldier, en el cual promete que el resto de los capítulos estarán llenos de emociones. A lo largo de más de un minuto se repasa un montón de escenas de los episodios anteriores y mientras Sam Wilson advierte que nada podrá evitar que luche por las cosas en las que cree, el tráiler recalca que la caída de John Walker será un factor clave en los próximos episodios.

Pero sin duda lo más llamativo de este avance es que vuelve a remarcar el legado del escudo del Capitán América. Sam Wilson, Bucky Barnes y John Walker lucharán por el escudo de vibranium que solía pertenecer a Steve Rogers. ¿Quién se quedará con él? Es cuestión de esperar y ver los siguientes capítulos.

¿De qué va la serie?

En este 2021, poco a poco nos hemos enterado de lo que ha pasado en el Universo Cinematográfico de Marvel desde los acontecimientos de ‘Avengers: Endgame’. Lo vivimos con ‘WandaVision’ y ahora es el turno de ‘The Falcon and The Winter Soldier’, que está estrenar su quinto capítulo.

En esta trama se involucra un viejo enemigo del Cap, el Barón Zemo y también tendrán que lidiar con un nuevo Capitán América que se hizo con el escudo, pero no representa los valores de los vengadores.

¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo?

Si estás en México, podrás ver el cuarto capítulo de la serie en punto de las 01:00 horas de este viernes 16 de abril; a esa misma hora también podrás verlo si vives en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia; en tanto en países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua se estrena a las 12:00 horas. En Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la zona este de Estados Unidos llega a las 04:00 horas, y el resto de EU deberá esperar a las 07:00 horas.

En tanto, aquí te dejamos el nuevo trailer:

Noticias Relacionadas Disney Plus: 3 películas divertidas y conmovedoras para ver en familia



msb