Frases mexicanas: "Toma, pa' tus chuchulucos", descubre la historia detrás de esta expresión

Quizás tu abuelita alguna vez te dijo "Toma, pa' tus chuchulucos", pues es una frase mexicana que era muy utilizada hace ya varios años y ha caído en desuso, aunque eso no quiere decir que ya no existan personas que sigan utilizándola en su forma e hablar del día a día.

El lenguaje en México es tan variado y tiene tantos modismo que en ocasiones no es posible conocer todos los significados o los orígenes de las palabras, y de hecho muchas expresiones que usamos para comunicarnos no tienen un origen definido pues no han sido investigados por los especialistas de la lengua.

¿De dónde sale la expresión?

Chuchuluco es una palabra de origen náhuatl, y algunos lo definen como un tipo de tamal del Estado de México. De acuerdo con el Diccionario del náhuatl en el español de México, coordinado por el escritor Carlos Montemayor, también se define como:

Golosinas o dulces para niños.

Cosas sin mucho valor.

Tamales mal amasados.

Según este mismo diccionario, existe el verbo chuchuluquear utilizado en en Sonora que significa "comer dulces", de forma particular se refiere a aquellos caramelos que se pueden chupar.

¿Qué quiere decir "Toma, pa' tus chuchulucos"?

Cuando alguien te dice "Toma, pa' tus chuchulucos" debes sentirte muy especial y agradecido, pues lo más seguro es que esa persona te dio dinero para que lo gastarás en lo que quisieras. La frase se utiliza para decir "toma, para que te compres algo".

Antiguamente era una expresión muy utilizada por los abuelos al momento de entregar el "domingo" a sus nietos, pues sabían que con ese dinero podrían comprase algunas golosinas o dulces.

kyog