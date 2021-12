La moda en su forma de intriga: Entrevista con Roberto Bentivegna

¿Cómo fue que el director cinematográfico Ridley Scott te eligió a ti para escribir el guión de House of Gucci?

Escribí un guión titulado "The Eel" que la casa de producción de Ridley Scott compró hace unos años. Después de leer ese guión y amarlo, Ridley me ofreció escribir "House of Gucci". Él y su esposa Giannina (quien también es productora) lo habían intentado durante muchos años con varios guionistas. Fui la última persona a la que se acercaron para escribirlo y, por primera vez en 20 años, Ridley sintió que tenía la versión perfecta de la historia.

¿Cuánto tardaste en escribir el guión?

Pasé tres meses investigando y tres meses escribiendo el guión. Luego, por supuesto, lo desarrollamos durante un año con Ridley y con los actores durante la pandemia.

¿Bajo qué género la defines o denominas?

“House of Gucci” es muchas cosas. Una tragicomedia, una ópera, un drama criminal, una sátira. Es una gran historia y pasa por diferentes matices.

Aunque HOG está basada en hechos reales y en el libro de Sara Gay Forden, la película dramatiza algunos hechos, omite otros e “inventa” algunos, como supiste cuales sí plasmar en el guión?

Cuando tomas una historia real con personas reales, es importante que te des la libertad creativa para tomar decisiones audaces. No estaba haciendo un documental ni una obra de periodismo. Había muchos más personajes, historias y detalles que tuve que omitir. Lo más importante para mí fue crear una narrativa cohesiva y la clave para eso fue contar la historia del punto de vista de Patrizia (Lady Gaga)

Es una gran responsabilidad como guionista contar una historia tan importante y conocida, ¿cómo supiste desde qué ángulo contar la historia?

Quizás me sentí un poco intimidado al principio, dada la inmensidad del proyecto y lo compleja que era la historia. Pero una vez que me senté y recordé Milán, la ciudad en la que crecí, realmente todo fluyó muy rápido. Siempre quise que la historia tuviera una protagonista femenina fuerte en Patrizia. Ya sea que la ames o la odies, no puedes olvidarla. Y, por supuesto, quería que fuera una película divertida, chistosa. No podría tomarme a algunos de estos personajes demasiado en serio. Quería que fuera irónica.

Crees que Patrizia es el antihéroe con el que todos nos podemos relacionar de alguna manera?

En mi versión de la historia, Patrizia pasa de ser una joven ingenua y amorosa a una asesina cínica y desconsolada. Es importante notar que la Patrizia real y "mi" Patrizia son personas bastante diferentes. Todos podemos relacionarnos con tener el corazón roto. Con suerte, ninguno de nosotros llegará a los extremos a los que llegó ella. Pero muchos de los problemas que ella y los Gucci enfrentan son identificables incluso fuera del contexto de la moda. Todos somos humanos, todos compartimos luchas similares.

Cuando escribes el guión ¿tenías en mente a algún actor en particular para que representara a alguno de los personajes?

Lo escribí para Lady Gaga. Ella fue la única persona que imaginé en el papel, desde el momento en que mis dedos tocaron el teclado. Mucha gente dice esto cuando escribe una película para halagar a los actores; en mi caso, es 100% verdad.

Esta es la primera película que haces, ¿cómo te sentiste trabajando con este calibre de Director y de actores?

Me quedé sin palabras al principio. Grabar cualquier película es un pequeño milagro: la mayoría de las personas no se dan cuenta de que de cada diez películas que son escritas, solo una se produce. Los actores, el director, el equipo: todos fueron muy amables conmigo. Siempre me hicieron sentir bienvenido. Al final del rodaje, estaba tomando un café con Al Pacino en su casa y me olvidé por completo de que estaba sentado con el mismo Padrino. O intercambiaba correos con Ridley Scott todos los días como si fuera cualquier colaborador. Ese es el signo de las verdaderas leyendas: te olvidas lo geniales que son porque son muy accesibles.

Como guionista ¿qué tanto te involucras con el desempeño de los actores en cuanto a los personajes?

Estuve en el set todos los días durante los tres meses del rodaje. A veces, un actor me sugería un cambio y comprobaba que estaba de acuerdo. Pero, por supuesto, el trabajo del director es moldear las interpretaciones. Para mí, ver a Ridley Scott dirigir la película fue como volver a la Escuela de Cine. Aprendí mucho.

¿Qué papel juega visualmente la moda para contar esta historia en la pantalla?

El mundo de la moda en House of Gucci es como la mafia en El padrino. Es importante, por supuesto, pero queríamos asegurarnos de que la familia fuera el enfoque principal de la historia. Dado que la película cubre tres décadas, cada década tiene su propio estilo de moda. Cumplió un propósito en un nivel práctico porque el espectador sabe en qué sección de la historia se encuentra, basado puramente en la ropa!

¿Nos puedes describir brevemente con no más de 3 palabras a cada personaje?

Patrizia = Ambiciosa, manipuladora, intransigente

Maurizio = Sutil, misterioso, perspicaz

Paolo = Bufón, delirante, orgulloso

Aldo = Ególatra, afable, carismático

Rodolfo = Melancólico, protector, pesaroso

Pina = Convincente, calmante, contradictoria

¿Qué sigue para ti?

Escribí un guión para Amazon que será grabado el próximo verano. Es una historia de tensión protagonizada por gemelos, ambientada en Creta. ¡No puedo esperar a verla!

¿Te gustaría hacer una película en México?

Me encantaría!! De hecho siempre estoy buscando historias y posibles colaboradores en México. Sería un sueño trabajar aquí. México tiene una de las grandes tradiciones cinematográficas del mundo y muchos cineastas legendarios, desde Luis Buñuel hasta John Huston, la hicieron su hogar.

Háblanos un poco de ti, de tu historia.

Soy italiano, tengo 39 años.. Mi padre es de Corleone (de donde era el Padrino) y mi madre es del norte de Italia. Me mudé a Estados Unidos cuando tenía 19 años, estudié en Boston y Nueva York.. Trabajé constantemente como guionista, vendí muchos proyectos y tuve la suerte de hacer siempre lo que amo. House of Gucci es mi primera película producida. Siempre dije "si tengo que esperar mucho tiempo hasta que mi trabajo se produzca, será mejor que mi primera película sea enorme!". Y así fue.

¿Cuál fue el reto más grande para ti de colaborar en HOG?

Hacer una película está lleno de desafíos. Si falta una pieza del rompecabezas todo se derrumbe. Así que era muy escéptico para celebrar hasta que estaba en el set y estábamos filmando. Honestamente, la experiencia fue inolvidable y estoy muy agradecido con Ridley y Giannina Scott por brindarme esta oportunidad. Muchas veces todo lo que se necesita es que una persona crea en ti para cambiar tu vida. En mi caso esta persona fue Ridley.

¿Qué fue lo más satisfactorio hasta el momento?

Invitar a mis padres al estreno en Londres. Me han apoyado toda mi vida. Nunca cuestionaron mi amor por el cine, nunca me dijeron que hiciera otra cosa. Fue muy especial.

FRASES:

“No estaba haciendo un documental ni una obra de periodismo". “Queríamos asegurarnos que la familia fuera el enfoque principal”.

A DETALLE

*Es su primer largometraje que ve la pantalla.

Nacionalidad: *Italiana.

Lugar de residencia: *Los Ángeles.

Estudios: *Emerson College y Columbia University.

Edad: *39.

Signo del zodiaco: *Géminis.

1. El italiano se mudó a los 19 años a Estados Unidos, estudió en Boston y en Nueva York.

2. El guionista describió el género de House of Gucci como una ópera tragicómica.

POR BRENDA JAET

FOTOS: JDS Agencia

