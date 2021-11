Querétaro Fashion Show: Destello de tendencia

La moda es una industria creativa con un futuro próspero, los diseñadores mexicanos están a la altura de la calidad que ofrecen marcas y proyectos internacionales. Por primera vez, la ciudad de Querétaro galardona al talento mexicano de los diseñadores Alex Medina, Pineda Covalín, Macario Jiménez y Bárbara López, para presentar sus nuevas colecciones exclusivas de Otoño-Invierno, en conjunto con Never Too Much, colectivo a cargo de Karla Sabré, fundadora de Querétaro Fashion Show.

La primera edición de Querétaro Fashion Show se realizó en el Templo de Santa Rosa de Viterbo, un monumento barroco del siglo XVIII, donde asistieron más de 250 invitados para disfrutar de una pasarela de gran altura y explorar las colecciones. Un porcentaje de lo recaudado será donado a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Querétaro.

La actriz Grettell Valdez fue la modelo principal del desfile, quien portó dos looks emblemáticos de la colección de Alex Medina, diseñador queretano.

¿Qué se presentó?

La primera edición del querétaro fashion week estuvo llena de colores y texturas.

Macario Jiménez

Inauguró la pasarela con sus vestidos y faldas asimétricas.

Elisheva and Constance

La diseñadora Bárbara López trabaja en su taller con artesanos locales.

Alex Medina

Sus colecciones, por lo general, son piezas únicas y sastrería en tonos monocromáticos.

Pineda CovalÍn

Se inspiró en la flora y la fauna mexicana, como la libélula, el colibrí y la mariposa.

PAL