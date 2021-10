¡Qué susto! Mujer se encuentra una enorme serpiente atascada en su baño

Si le temes a las serpientes la siguiente historia te dejará la piel erizada. Laura Tranter, de 34 años, se levantó temprano el sábado anterior, somnolienta, para usar la taza, pero antes de sentarse en el inodoro, vio a ¡una enorme serpiente en el interior! Obviamente, el sueño y las ganas de usar el baño se le quitaron.

“Me desperté a las cinco y media de la mañana para ir al baño, y estaba ahí”, expresó Tranter. Laura llamó a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), pero recibió un mensaje de vuelta que decía que no abrían hasta las 07:00 horas, por lo que no sabía qué iba a hacer con la pitón de casi metro y medio dentro de su inodoro.

La mujer se las tuvo que ingeniar para sortear a la serpiente

Laura se puso en contacto con una compañera, a quien le pidió ayuda: “Fui a la casa de mi compañera Sarah a las cinco y media de la mañana en bata y zapatillas. Estaba tan confundida que me preguntó si había estado bebiendo”.

Laura, quien es originaria de Stourbridge (Inglaterra), dijo que cree que la serpiente era una mascota que se escapó. “Me asustó muchísimo, casi me siento en la cosa. Su cabeza estaba apoyada en el asiento. Cerré la puerta del baño y pensé ‘realmente lo ví’, así que verifiqué dos veces si era real, aún así realmente pensé que estaba alucinando”, subrayó la mujer.

“El hermano de mi pareja, Dan, está realmente interesado en las arañas y las serpientes y esas cosas, así que lo llamé y le pidió a su amigo que vivía a veinte minutos de distancia, Steve, que viniera a sacarla”, contó Laura. Mencionó que la serpiente se quedó atascada en el inodoro porque era muy “gorda”; aunque sus amigos le sugirieron quedarse con ella, pero decidió que no era la clase de mascota que quiere, por lo que la pitón fue entregada a la RSPCA, instancia que se aseguró de mantener al animal sano y salvo.

msb