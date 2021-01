Emilio Delgado, el joven que desborda talento

La segunda temporada de la serie Monarca descubre a una nueva promesa de la actuación: Emilio Delgado. Desde Cancún, el actor nos contó de su personaje como Nicolás.

Actúa desde que era muy pequeño. Su primer paso fue la obra musical Down is Up, la adaptación del libro Por un lugar en el mundo, que escribió su madre, Mónica Aguilar Álvarez, sobre los primeros cuatro años de Emilio y su discapacidad. “Estuve muy contento y feliz de actuar con mis hermanos Pablo y Andrea”, nos comentó el actor.

La agencia Cambiando Modelos lanzó una convocatoria. Aunque Mónica estaba un poco escéptica de que su hijo participara, decidieron mandar un video con sus talentos. “Me invitaron al casting y entré junto con Adriana, mi terapeuta, Toto Martínez y Fernando Rovzar, al final me eligieron a mí. No me puse nervioso”, mencionó Emilio.

ACTOR NATO

Emilio es parte de Cambiando Modelos, que trabaja en dar visibilidad a las personas con discapacidad para generar percepciones de igualdad y así facilitar su inclusión social, a través de los medios.

Según relató su mamá, algunos de los diálogos fueron personalizados. “La escena de basquetbol se incluyó por que él lo juega. La inclusión de toda la producción fue increíble. Eso sí, no nos trataron diferente, si Emilio se tenía que quedar horas hasta que nos dieran el llamado, nos esperábamos”, puntualizó.

Uno de los mayores retos es la memoria de los diálogos. “Más o menos es difícil, los tengo que repetir para aprenderlos” nos contó el intérprete, “cuando se me olvida alguno, respiro hondo y profundo, y lo tengo que intentar de nuevo”.

La actriz Fernanda Castillo interpreta a la madre de Nicolás, y Alejandro De la Madrid a su padre. “Alejandro me apretaba el hombro cuando me tocaba decir algo. Y Fernanda me ayudó a practicar los diálogos”, comentó el actor. “Entre escenas bailaba con el elenco, jugábamos a actuar, y terminábamos todos despeinados en el sillón. Irene Azuela, Fernando Rovzar y yo hacíamos un challenge con una botella de agua. Me gustaría estudiar y trabajar, tener una novia, y ser actor como De la Madrid”, finalizó Emilio.

Una de sus series favoritas es Hearthland.

Emilio prepara su próxima puesta en escena, donde bailará tap.

POR BEGOÑA COSÍO

