¡Grandes oportunidades de TRABAJO! Conoce tu HORÓSCOPO para este 28 de enero de 2021

Las oportunidades de trabajo se presentarán para muchos de los signos, aquellos que tienen un empleo estable podrían recibir buenas noticias relacionadas con un ascenso o un aumento de sueldo. Para ello, es importante demostrar su capacidad y poder de liderazgo.

En el amor, algunos signos se verán afectados y es momento de tomar las riendas y demostrar el amor por quienes están a su lado, de lo contrario la persona podría alejarse y perderían cualquier oportunidad de demostrar su afecto.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tu creatividad y talento se verán reconocidos este día, podría ser en el trabajo o la escuela, pero te será encomendada una tarea para probar tu empeño y si la realizas bien podrías recibir un aumento, en el caso del trabajo. Para quienes tienen pareja, es buen momento para probar cosas nuevas juntos.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Para las personas bajo el signo de Tauro, este día será muy bueno en el trabajo pues llegará esa oportunidad que tanto han esperado. Además, llegarán nuevos retos en lo profesional y saldrás bien librado de ello, confía en tu capacidad. Para quienes estudian podrían haber complicaciones con los exámenes, siempre es bueno estudiar.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Géminis comienza a abrir su corazón luego de malas experiencias en relaciones pasadas, aunque esto podría tener algunos conflictos, pues no dejas de comprar lo que sucedió en el pasado con lo que puede pasar en el futuro. Dale una oportunidad en el amor y piensas las cosas antes de hablar.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Este día recibirás buenas noticias, si estas en búsqueda de trabajo podría tratarse de ello. Aunque no debes esperar a que llegue una oportunidad a ti y es mejor salir a buscarla. No es buen momento para pensar en vender alguna posesión y hacer negocios, tal vez debas esperar un poco más.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Para las personas bajo el signo de Leo este día se darán cuenta de la importancia de ser líderes justos y escuchar a quienes están en su entorno, pues esto les hará ganar el respeto y aprecio de sus colegas. Podrías recibir una gran oferta de empleo, no dudes en aceptar. Podrías recibir dinero extra producto de una deuda que tenían contigo.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

Virgo, te has mantenido ajeno a los problemas que te rodean, pero debes abrir los ojos para poder ayudarte y apoyar a quienes están a tu lado. Tal vez tu trabajo no lo que deseas y te has sentido incómodo, no dudes en buscar otras oportunidades y nuevos retos. Alguien muy cercano a ti te mintió, este día se conocerá toda la verdad.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El amor no ha sido lo mejor para Libra, pues para quienes tienen pareja podría haber episodios de celos, es importante mantener la comunicación y en caso de dudas hablarlo directamente entre dos. Para quienes se sienten cansados de la soltería, tal vez sólo es necesario salir y conocer gente nueva para encontrar a su media naranja.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Escorpión recibirá buenas noticias este día. Para quienes buscan trabajo, la vacante que tanto habían querido estará disponible y serán consideraros, pero si tienes empleo, entonces podría tratarse de un ascenso. En el amor, una persona del pasado tocará a tu puerta nuevamente y debes escuchar lo que tiene que decirte.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Las personas bajo el signo de Sagitario podrían sentir melancolía este día y llegarán a alejarse, pero es importante que lo sucedido en el pasado se quede ahí y sigan adelante para tener nuevas experiencias. Hay gente que te apoya y quiere, no dudes en acercarte a un amigo o familiar para hablar al respecto. Podrías recibir un dinero extra de quien menos te lo esperas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio se mantiene en un periodos de estancamiento en los estudios y el trabajo, es momento de nuevos retos. Tal vez aprender un nuevo idioma podría traerte nuevas oportunidades en lo profesional. En el amor, podrían haber algunos conflictos de pareja, pero es importante mantener la comunicación.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Es momento de comenzar a realizar esos planes que has estado dejando en el olvido. Será en estos días cuando empieces a ver quién está de tu lado y lo que esperan de ti. Si eres jefe, podría tratarse de una prueba dura sobre responsabilidad, no temas en tomar decisiones y mostrar tu talento. Este día recibirás noticias de que alguien en quien confiabas podría estar hablando mal de ti.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Es momento de tomar más en serio la vida y hacer cosas por tu bienestar. Para quienes tienen hijos, deberán tener una conversación con ellos dadas las malas noticias sobre su comportamiento, no es malo poner límites. Una persona ha pensado en ti en estos días, si no pones atención a ello podría alejarse.

Frase del día:

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”, Rosa Luxemburgo, "La Rosa Roja", periodista alemana.

cvg