VIDEO VIRAL: Así imita 'El Matador' Hernández los pasos del 'Lobo' Vázquez

Luis Hernández "El Matador" continúa siendo la sensación de la red social TikTok y ahora por imitar los pasos que hizo famoso el "Lobo" Vázquez.

El exfutbolista mexicano se grabó realizando el tutorial del famoso señor de Guatemala que se dio a conocer en todo el mundo.

"Quién es mejor bailarín, Lobo Vázquez o yo? Jajaja Abrazo!! Este baile es para ti Pietra", agregó en el video que publicó en sus redes sociales.

https://twitter.com/elmatadorpr/status/1310781052646862849

Luis Hernández aprovechó su video para mandarle un mensaje y una disculpa al narrador Jorge Pietrasanta, pero ¿por qué?

[nota_relacionada id= 1232175]

Disculpa a Pietrasanta

Luis Hernández "El Matador" pidió disculpas a Jorge Pietrasanta, luego de una discusión que sostuvieron entre quién es mejor Guillermo Ochoa o Jorge Campos.

El exjugador le dijo al narrador de deportes que lo agarró en sus 5 minutos tóxico y le mandó una disculpa pública.

[nota_relacionada id= 1212630]

"Ok ok perdón Pietrasanta me agarraste en mis 5 minutos tóxicos del día jaja…una disculpa pública amigo", indicó.

El duro mensaje de "El Matador"

Hernández llamó mediocre a Pietrasanta por decir que Ochoa es el mejor portero de la historia del futbol mexicano.

https://twitter.com/elmatadorpr/status/1310768052682723329

Por Redacción Digital El Heraldo de México

gzm