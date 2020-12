¿Otra vez? Instagram es acusado de espiar a usuarios con la cámara

Brittany Conditi , usuaria de esta red social, ha iniciado un proceso de demanda contra Instagram argumentando que la app ha estado utilizando la cámara de los smartphone para espiar y recopilar datos lucrativos de los usuarios.

Esto se suma a que algunos usuarios de iPhone se percataron que a partir de la instalación de la beta de iOS 14, Instagram accesaba a la cámara de los usuarios en todo momento incluso cuando no se estaba utilizando la app o sólo están viendo su feed y no están tomando ninguna foto ni video.

Por supuesto que Facebook, el propietario de Instagram, declaró en su momento lo siguiente:

Solo accedemos a su cámara cuando usted nos lo indica, por ejemplo, cuando pasa de Feed a Camera. Encontramos y estamos solucionando un error en iOS 14 Beta que indica erróneamente que algunas personas están usando la cámara cuando no lo están. No accedemos a su cámara en esos casos y no se graba ningún contenido .