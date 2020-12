VIDEO: ¿Los Simpson predijeron la trama del exitoso juego Among Us?

Among Us es uno de los juegos para celular y PC más populares actualmente; este producto de la desarrolladora independiente InnerSloth se convertido en todo un fenómeno a pesar de que fue lanzado oficialmente en 2018.

No es complicado jugar Among Us, lo único que necesitas es un teléfono con sistema operativo iOS o Android y entrar a la tienda para descargarlo sin costo. Lo instalas, eliges tu nombre de jugador, seleccionas una partida disponible y ya está.

En el caso de la PC, puedes bajarlo directamente de la página de InnerSloth o de Steam, sólo que aquí si tiene un costo simbólico. Aunque también está la opción de bajarlo como aplicación gratuita de Android para Windows.

https://twitter.com/ivandamaso/status/1307455661496827908

Al iniciar la partida, los jugadores deberán explorar las diferentes salas y tratar de ganar las misiones que ahí se les presentan; sin embargo, durante ese lapso, los ‘impostores’ deben matar a uno de los participantes; en ahí cuando comienzan las polémicas, pues los demás participantes deberán votar para encontrar al jugador ‘falso’.

Y hay varias opciones tras la votación: Si nadie está del todo seguro sobre quiénes son los ‘impostores’ no pasa nada y la partida continúa; pero si por mayoría eligen a algún participante, entonces éste será expulsado de la nave espacial y el juego te dirá si era o no el ‘impostor’.

https://www.youtube.com/watch?v=NSJ4cESNQfE

¿Los Simpson lo hicieron de nuevo?

A estas alturas de la vida ya a nadie le queda duda de que Los Simpson han predicho un sin fin de eventos como la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la pandemia de Covid-19, el atentado de 2001 a las Torres Gemelas o hasta el show de Lady Gaga en el Super Bowl.

https://www.youtube.com/watch?v=Mdgi9uAbfzU

Y ahora todo parece indicar que lo hicieron de nuevo. Usuarios de redes sociales comenzaron a difundir un video en el que la exitosa serie de la familia amarilla habría predicho la trama de Among Us, el exitoso juego que a todos nos tiene buscando al impostor.

Si bien no se trata de una historia dentro de una nave espacial -como en el juego- el video que circula en redes sí explica que en un capítulo 'alguien' asesina al Señor Burns. Entonces todo el pueblo de Springfield se une para encontrar al homicida (tal como ocurre en el juego, pues los astronautas se reúnen para encontrar al impostor que mató a uno de los jugadores).

Mientras tratan de resolver el crimen, los pobladores de Springfield incluso se echan la culpa unos a otros, al igual que en el juego, ya que parte de la estretegia del impostor para no ser descubierto es distraer la atención y logar que alguien más sea inculpado.

Este es el famoso video, velo y dinos qué opinas. ¿Otra acertada predicción de Los Simpson o mera coincidencia?

https://www.youtube.com/watch?v=JFzjgqqpaSU

