Perrito, FAN número uno de músico callejero, se vuelve viral

En medio de la pandemia, el confinamiento y la desolación de muchas calles de diferentes países, algunas de las personas más afectadas han sido los artistas callejeros o músicos que viven de la propina o la buena voluntad de las personas. Sin embargo, en Latinoamérica hay quienes aún así han salido a trabajar para ganarse el sustento y llevar el pan a casa.

Tal es el caso de un joven saxofonista, de quien se desconoce su identidad, que salió a las calles de algún país en Latinoamérica a tocar el saxofón para el deleite de los pocos transeúntes y así hacerse de algunas monedas, pero lo único que encontró, fue a un perrito callejero que se puso a aullar mientras él tocaba.

El video se hizo viral en redes sociales, debido a que la escena es muy tierna y muchos usuarios aseguraron que el perrito estaba cantando, mientras otros más bien opinaron que el perrito lo estaba pasando mal, debido a que sus oídos se lastimaban con el sonido del sax.

Perrito músico

Sin embargo, al revisar el video con detenimiento, parece que el can no se aleja y más bien se aproxima a donde se encuentra el músico tocando su instrumento de viento, provocándole a este una sonrisa y alegría al ver al can, que no se va de las afueras de lo que parece ser un restaurante.

Aunque se desconoce de qué país se trata la escena, la verdad es que los internautas lo tomaron a bien e incluso comenzaron a decir que si alguien sabía dónde era, pasara a ayudarles a estos dos sensibles seres, quienes aparentemente están pasando un nostálgico momento.

"Pobrecito le hace doler los oídos, pero el saxo es el instrumento de viento con sonido más hermoso", "Otra prueba de que los animales son mucho mejor que las personas, demostrándole su apoyo" " El sonido no lo lastima los perros son uno animales que tienenen la audicion muy sensibles y les gusta la musica" y " Para nada se ve incómodo, evidentemente disfrutar la música, me encanta su tranquilidad interpretando las notas" son algunos de los comentarios que se puede ver en la publicación de Facebook.