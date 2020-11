Kris Goyri: Diseños dedicados a la feminidad

El talento y creatividad de Kris Goyri lo han convertido en uno de los diseñadores más reconocidos. Sus frescas y femeninas propuestas, inspiradas en los deseos y necesidades de la mujer latinoamericana moderna, han cautivado a profesionales de la moda. A los 22 años tuvo la oportunidad de estar en un famoso concurso en México, en ese mismo año desfiló para una plataforma en donde celebridades lo empezaron a buscar para que les hicieran diseños exclusivos.

¿Cómo surge tu amor por la moda?

Desde pequeño siempre me llamó la atención el dibujo, veía las revistas que mi mamá compraba y hacía zapatos, accesorios y vestidos. A mi abuela le gustaba la costura, nunca se dedicó profesionalmente, pero era su hobby. Ella era de nacionalidad italiana y tenía un gusto por la moda, por los textiles y los colores. Siempre que iba a su casa me encontraba con baúles llenos de telas y patrones. Ahí fui investigando y empecé a agarrar un gusto por tocar y ser muy sensible al tema del textil, de conocer sus colores y de ver las piezas que había hecho mi abuela, la cual me heredó su colección de telas y su máquina de coser. En la secundaria tenía amigas a las que les dibujaba sus vestidos, desde esa edad ya tenía muy claro a lo que me quería dedicar.

¿Qué consideras que se debe tener para ser un buen diseñador?

Paciencia, originalidad, ser muy auténtico, ser fiel con lo que eres y quieres proyectar. Hoy en la moda existen tantas propuestas, que es difícil poder diferenciarlas.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Soy muy vivencial, en un inicio de mi carrera trataba de viajar mucho por México para encontrar lugares eclécticos y mágicos, como Sian Ka’an, Acapulco, Careyes, el Itsmo de Tehuantepec, y me inspiré en artistas como Bryan Nash Gill, Jan Toorop, Sun K. Kwak y Willem de Kooning.

¿Qué opinas de los nuevos talentos emergentes en la industria de la moda?

Increíble. En México ya existe una apertura gigante en la industria; creo que mi generación fue esa ola de diseñadores que nos tocó abrir un poco más esa idea de que la moda no es sólo un modisto o un taller de costura. Ya la gente no identifica nada más al diseñador, sino lo que hemos creado con un estilo o forma de vida y lo que queremos proyectar cada uno. Va a haber un boom de la moda mexicana en los años que vienen.

TALENTO. Desde pequeño empezó a hacer sus propios bocetos. Foto: Guillermo O´Gam

¿Qué es lo que te diferencia de los demás diseñadores?

El hilo conductor que he logrado en telas muy femeninas que tienen vuelo, mis mezclas de colores, la sensibilidad que he tenido en entender mucho el cuerpo de la mujer de diferentes continentes. En México existe una gama gigante de formas, estilos y colores a nivel racial. Algo muy importante es encontrar piezas que las hagan sentir diferentes, únicas y que ellas puedan contar una historia con lo que usan.

¿A qué retos te has enfrentado ?

Cada día es un reto en la industria de la moda, todo es rápido y siempre estás contrarreloj proponiendo y consciente de lo que está pasando. En general es una carrera de muchos desafíos. No la tenemos fácil, todo el tema de búsqueda de materiales en México es complicado, mucho más lo mío, que es alta costura, la importación de textiles ha sido un gran reto para muchos diseñadores. En México, o eres diseñador, editor o fotógrafo, en otros países hay especialidades de moda en todas las ramas. En nuestro país apenas están surgiendo estos cambios gracias a las nuevas generaciones. Es un mundo gigante lo que sucede tras bambalinas, no nada más es el desfile, la fotografía para los medios, es un proceso artesanal, tedioso que involucra a mucha gente para llegar a una prenda. Implica desde la inspiración, la búsqueda de material, hacer los patronajes y que todo quede perfecto. Son carreras que requieren de mucho trabajo para llegar al producto final.

¿Cuáles son los materiales o texturas con los que más te gusta trabajar?

Tengo una obsesión con la seda, son telas con las que me identifico mucho, por su caída, sus colores vibrantes que puedes obtener por medio de ella y su movimiento que se hace notar al caminar por las pasarelas. En este material se ramifican muchas texturas en chifón, crepé, tafeta, entre otros más. Es increíble todos los materiales que están compuestos de seda.

¿Qué consejo le das a los jóvenes que quieren dedicarse a esta industria?

Que tengan muy claro quiénes son y qué quieren comunicarle a la gente con su trabajo. Es una profesión que requiere de un gran compromiso a nivel comunicación. Que deben ser globales, incluyentes y propositivos para poder lanzar una marca al mercado. No nada más se trata de hacer cosas bonitas, excéntricas o diferentes, para poder lograr una firma de moda necesitas entender muy bien quién eres tú y quién es ese mundo al que quieres llegar. Se debe tener paciencia, ya que la constancia es la base del éxito, yo llevo 10 años trabajando y creo que apenas la gente está identificando mi marca. El lograr un equipo que te entienda y que tenga el mismo lenguaje que tú es de las cosas más difíciles que implica de mucho tiempo. Deben ser creativos y auténticos, siempre debe haber un elemento que los distinga, y es imprescindible leer, estudiar, viajar y conocer a mucha gente.

Por Isisi Malherbe