Conoce tu HORÓSCOPO para este sábado 21 de noviembre de 2020

Este fin de semana no debes dejarte llevar por cualquier presentimiento al aire, recuerda que los astros siempre influyen en tu suerte y destino; en esta recta final del mes de septiembre es momento de quitar los miedos e inseguridades.

Darte el tiempo de emprender los que planeas, para que llegues a tus metas. Conoce si se trata de tu horóscopo para este sábado.

Aries (21 marzo-20 abril)

Es muy bueno tener siempre en la mente que las palabras se las lleva el viento, pero esta frase no se aplica siempre, hay veces en que llegan personas honestas a nuestra vida y por la desconfianza que hemos generado a través de nuestra experiencia con los demás.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Muchas veces las personas usan máscaras para ocultar sus verdaderas intenciones y sentimientos, el día de hoy toma como propósito el derribar esas máscaras de las personas falsas que pueden estar en tu vida, recuerda que siempre es importante que tú seas verdadero a tu esencia.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Quienes se encuentren sin una pareja estable y en proceso de búsqueda de un nuevo amor, podrían enfrentar episodios de soledad el día de hoy, será algo que te puede provocar una cierta frustración, lo que es normal, ya que todos necesitamos amar y entregar amor a otra persona.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Una persona que hace mucho no ves tomará contacto contigo el día de hoy, por lo que si extrañas a esta persona como parte importante de tu vida, no dudes en concertar una reunión, podrían ponerse al día y pasar un gran momento juntos.

Leo (23 julio-22 agosto)

No te hagas daño reviviendo recuerdos de un amor que ya no existe, revisar cosas antiguas, escuchar viejas canciones o repasar fotos de su vida juntos, podría traer pena a tu corazón en este día, opta por olvidar hasta que estés mejor.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Salir del cascarón es algo muy importante, por lo que si aún vives en la casa de tus padres y tienes la posibilidad de irte, debes tomar esta opción, no debes estar siempre dependiendo de quienes se han esforzado mucho por ti.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tienes una forma muy buena de realizar tus tareas, pero estás queriendo apurar demasiado el proceso, podría cometer errores por tratar de sacar algo rápido, prioriza la calidad antes que la velocidad.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Para llegar a la cima siempre es bueno el poner nuestros ojos en una meta mucho más grande que la que nos hemos puesto en un principio, esto traerá el éxito a tu vida. Si tienes los deseos de realizar un viaje hace mucho tiempo, es momento de tomar la opción ahora.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

El amor necesita que le escuches un poco más, no dejes de prestarle atención a la persona que quieres, es probable que muchas veces te saque de quicio, pero es la persona que has elegido para tu vida y el amor siempre es más grande que cualquier diferencia que puedan tener en el diario vivir.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En el amor es importante tener en cuenta que una relación es también una aventura que dos persona emprenden juntas, nada está asegurado, por lo que muchas veces algunas cosas no resultan de la forma que imaginamos, pero esto no significa que no sea algo exitoso en materia amorosa.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un buen momento para Acuario el día de hoy, están dejando de lado una pena que tuvieron hace poco tiempo, por lo que es necesario comenzar a celebrar tu nuevo estado de ánimo, no dejes de hacer esto el día de hoy, llama a tus mejores amigos y haz algo informal en tu hogar, cuidándote mucho y sana distancia.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Estás en un muy buen momento para tomar decisiones importantes en lo profesional, hoy tendrás el poder de decidir sobre esta materia. Necesitas mirar mejor a la persona que tienes a tu lado, podría ser que no le estés dando el valor que se merece.

La frase del día:

“Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida”

Pablo Neruda.