Conoce tu HORÓSCOPO para este viernes 20 de noviembre de 2020

¡Ya llegó, ya está aquí!! ¡Es Vierneeeeeeeeeeeeeeeeees! Y empieza justo en la última noche de Escorpio para dar paso a la temporada de Sagitario. Y lo que fue una época de nostalgia y reflexión ahora se tornará en fuego, pasión y poder, porque Sagitario es un signo de fuego y eso significa que trae consigo mucha responsabilidad.

El día de hoy muchos signos del zodiaco pueden encontrarse pensativos, pero ya va siendo hora de que la introspección vaya haciendo sus maletas, para dar paso a la acción con fuerza, característico de Sagitario. Este día muchos planes se van a concretar y las reflexiones de varios signos habrán rendido fruto.

Aries (21 marzo-20 abril)

Las cosas sí han mejorado aunque te rehúses a admitirlo, Aries Y a pesar de todo el estrés que has acumulado la verdad es que ya vas viendo la luz al final del túnel. Este sábado que el sol entra en Sagitario, te sentirás más introspectivo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Los cambios siguen llegando a tu vida, pero esta vez es diferente, porque no te traerán dolores de cabeza. Ahora haces las cosas más ilusionado que nunca y aunque tienes los nervios a flor de piel, sientes que lo que has soñado está cada vez más cerca.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Tienes que volver al presente y disfrutar lo que tienes ahora mismo Géminis. No puedes estarte quejando de todo. hay una persona qué va a tocarte mucho la moral este fin de semana y te pondrá a prueba para ver hasta dónde puedes llegar. Tranquilo y resuelve las cosas con cordura.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Poco a poco te irás librando de todas las malas noticias que has recibido estos días parece que todo está volviendo en la Calma y pronto regresará tu inspiración para comenzar algo nuevo, especialmente un proyecto.

Leo (23 julio-22 agosto)

La llegada de Venus escorpio te traerá cosas buenas y otras no tanto. Quizá hayas vivido un drama amoroso, pues bien este fin de semana te esperan más líos, pero no te preocupes, porque como el sábado también entra el Sol en Sagitario, te sentirás con más poder.

La pasión se abrirá paso con el sol en Sagitario. Foto: Instagram

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estás esforzándote mucho para que las cosas salgan bien y de repente pasa algo que lo cambia todo. Todo esto te preocupa muchísimo porque tu largo plazo se ve afectado, Virgo, ya estás pensando en el 2021, ¡Enfócate ahora!



Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hoy es el momento perfecto para hablar de tus sentimientos con alguien que sabes que sí te entiende. Tú eres tu propio juez y estás siendo muy duro, Libra.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Aunque esta semana se acaba tu temporada, no te aflijas, porque ahora tendrás mucho más tiempo para ti y para que saques adelante eso que te tiene tan angustiado y qué tanto te importa. Sagi para que desaparezca la intensidad de tu vida y regrese la buena vibra.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Ya has llegado a tu reinado, Sagitario. Este año tu temporada empieza el día 21 y no hay error en ello, sino que este año el Sol entra antes en tu signo. Ahora es tu momento de brillar, de lucirte y de dejarle bien claro al mundo todo lo que te mereces.

Este sábado empieza la temporada de Sagitario. Foto: Instagram

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Hoy seguramente vas a chocar mucho con una persona con la que mantienes una estrecha relación. Tienen opiniones distintas Y ambos van para diferentes lugares. te molesta que te lleven la contraria sobre todo cuando no tiene la razón.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Con Sagitario iniciando esta temporada, esto te quitará un gran peso de encima, porque aunque has tenido demasiada presión por no defraudar a nadie, te has exigido más de lo que puedes dar. Ahora te darás cuenta de que no puede seguir así porque te estás descuidando a ti mismo, Acuario.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Necesitas estabilidad en tu vida. Sobre todo en este año tan loco que estamos viviendo donde todo cambia constantemente y donde todo es caótico, a ti te hace falta encontrar tu lugar, más que nada en el terreno laboral.

Frase del día:

"El éxito no es el final, el fracaso no es fatal; es el coraje de continuar lo que cuenta." (Winston Churchill)