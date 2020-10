Canciones irónicas de Halloween y Día de Muertos: PLAYLIST

Aunque la pandemia del COVID-19 haya impedido que las personas pudieran hacer reuniones o fiestas con motivo de Halloween, las familias o personas que decidan hacer reuniones virtuales podrán ambientarse con las tradicionales canciones de la temporada.

Para muchas personas esta época del año es una de sus favoritas y más esperadas, pues pueden lucir sus mejores disfraces y hasta ganar premios con ellos.

Otros disfrutan de los maratones de películas de historias paranormales, monstruos, suspenso y mucha sangre.

Por su parte, lo más pequeños piden su tradicional “calaverita”; sin embargo, como ya se mencionó con anterioridad, este año tendrán que conformarse con lo que les den las personas con quienes viven.

Los mayores, a su vez, se esmeran en la preparación del altar para recibir a los fieles difuntos, pues se piensa que amigos y familiares que se adelantaron en el camino, nos visitan por unas horas. Es por ello que estos “monumentos” son coloridos, llenos de guisos, flores de cempasúchil y calaveras de azúcar y chocolate son impresionantes.

Es momento de mover el esqueleto al ritmo de la siguiente playlist que seguro te encantará:

No hay que olvidar que la situación de México ante el COVID podría tornarse en un escenario crítico si las personas no siguen las indicaciones sanitarias que las autoridades emiten a diario: no salir a menos que sea necesario, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia.