Día Mundial del Ahorro de Energía: Tips para ahorrar luz

Al momento de guardar tu dinero, es importante economizar en todos los aspectos, desde dejar de comprar cosas innecesarias hasta reducir el consumo de servicios como la luz.

A propósito del Día Mundial del Ahorro de Energía, que se celebra el 21 de octubre, es importante destacar que, si nos fijamos bien, podemos economizar en el gasto que hacemos cada bimestre por el pago de energía eléctrica.

Tampoco es necesario que vivamos como en la Edad Media a pura luz de vela, pero si podemos hacer ciertas acciones para economizar energía, te mostramos algunos ejemplos.

Verifica tu instalación de luz: una buena forma de saber por qué tu recibo de luz viene muy cargado, es desconectado todos los aparatos y revisando tu medidor, si después de hacer esto, tu medidor sigue dando vueltas, es probable que tu instalación tenga alguna falla, intenta llamar a un técnico para que lo revise de manera oportuna.

Desconecta lo que no uses: otra manera de usar energía es desconectando aparatos que no utilizas o que tienes “apagados”, pues aunque no lo creas, incluso dejar conectado tu cargador del celular o la televisión, se est produciendo un gasto de energía, poco, pero constante.

Opta por equipos ahorradores: en la actualidad, varias tiendas y marcas ofrecen productos ahorradores de energía, lo cual puede ser de gran ayuda al momento de economizar en energía, pero es importante que verifiques que realmente lo sean, por ello busca tengan sellos de las autoridades competentes en el tema.

Aprovecha la luz del sol: los paneles solares han tomado gran fuerza en los últimos años, pues permiten acumular energía del sol para transformarla en eléctrica, sería bueno que consideraras usar uno de estos en tu hogar.