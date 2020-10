Esta fue la CATÁSTROFE que casi termina con los antiguos MAYAS

Un equipo de científicos internacionales descubrieron que hace mil 590 años una catástrofe natural estuvo a punto de terminar con la civilización maya asentada en El Salvador.

Según su investigación, publicada en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences, el fenómeno natural que terminó con toda forma de vida en un radio de 40 kilómetros fue la supererupción del volcán Ilopango.

Hay que aclarar que ya había datos de que en esta región existió una gran erupción volcánica que creó la formación rocosa conocida como Tierra Blanca Joven; sin embargo, los datos exactos sobre la catástrofe no se conocían.

El trabajo con más tecnología a su favor fue liderada por la científica Victoria C. Smith, de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, logró establecer la fecha y la naturaleza del fenómeno.

¿Cómo descubrieron cuando ocurrió la erupción?

El equipo de la universidad de Oxford, analizó una muestra de hielo recuperado de Groenlandia y llevó a cabo mediciones de radiocarbono de un árbol carbonizada que encontraron entre los depósitos de ceniza de la Tierra Blanca Joven.

Fue así que tras pasar por un análisis, lograron identificar que con un margen de error de dos años la erupción masiva ocurrió en 431 después de cristo. Además, con un modelo de dispersión de tefra de última generación, los investigadores determinaron que la columna eruptiva se elevó a 45 kilómetros de altura y la ceniza de Ilopango llegó a más de siete mil kilómetros de distancia, incluso hasta Groenlandia.

Según los cálculos, la erupción de Ilopango fue 50 veces más violenta que la del monte estadounidense Saint Helens en 1980, que dejó 57 víctimas, afirmó Smith para Phys.org.

