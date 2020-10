Celebra el Día del Arquitecto con estos MEMES que no se midieron

En México el Día del Arquitecto se celebra el 1 de octubre, una celebración que surgió durante el mandato del expresidente Vicente Fox, quien instauró el 1 de octubre como el día para conmemorar a estos profesionistas.

Por ello desde el 2003, año en que se firmó la declaración de este día en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, lugar donde se encuentra la placa conmemorativa correspondiente al Día Nacional del Arquitecto y se expuso la Carta de la Paz, que es el fundamento para establecer dicha celebración.

Desde entonces arquitectos de todo el país celebran su profecía la cual los lleva hacer capaces de construir maravillosos y admirables estructuras de todo tipo.

Si bien ser arquitecto es una de las profesiones con mayor reconocimiento, existen ciertos grupos de otras disciplinas, como los ingenieros, que consideran que este trabajo deja mucho que desear, por lo que es por demás conocida la animadversión que existe entre este grupo de profesionistas.

¡No se “midieron” con estos MEMES!

Como ya lo mencionamos los arquitectos y los ingenieros no siempre se llevan bien y desde su formación en la universidad existen ciertas bromas, desde ambos bandos, que suelen ir dirigidas para hacer burla de esta profesiones y como no podrían faltar los memes no las pasar por alto.

Los ingenieros se han dado a la tarea de difundir la idea de que los arquitectos son "afeminados, pue según ellos, "no tuvieron 'las pelotas' para ser ingenieros, ni la suficiente "delicadeza" para ser diseñadores", sea verdad o no, este meme (seguramente creador por un ingeniero), responde a esta pesada broma.

Para todos aquellos que tienen decidido estudiar esta profesión, los internas señalan que lo pienses dos veces.

Tampoco podían faltar los memes que hacen alusión a "grandes" diseños.

Y pos supuesto que los memes clásicos de esta festividad no podían faltar.

Y para de verdad rendir homenaje a estos profesionistas, te dejamos la "anatomía" que define a un arquitecto.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

ssb