WhatsApp: ¿Qué significa el punto verde en los chats?

Posiblemente, hayas notado que cuando abres WhatsApp se muestra un punto verde dentro de una conversación, muchas personas no conocen su significado, ya que no hay un manual completo de forma oficial que explique qué hace cada característica de la plataforma, así que a continuación te explicamos.

La plataforma de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, cuenta con muchos indicadores que muestran los procesos que lleva un mensaje, por ejemplo las ya conocidas "palomitas" dónde una es el envío a los servidores, dos es la recepción del mensaje y azules significan que ya lo ha leído, pero hay otros colores e iconos que representan otra cosa, tal como sucede con los puntos verdes.

¿Qué significa el punto verde?

Dicho icono verde aparece en los chats y conversaciones que no has abierto, además indica cuántos mensajes te has perdido, desde la última vez que abriste, esto también cuenta con otros indicadores, por ejemplo aparece un “@” en los grupos cuando alguien te menciona y no has revisado dicha conversación.

Este punto verde tiene como finalidad indicar al usuario cuantos mensajes pendientes quedan dentro de la conversación, y como se explica anteriormente, también conocer si alguien nos ha mencionado en un grupo, hay que recordar que más de 168 millones de personas han descargado la aplicación de WhatsApp tan solo en el sistema operativo Android, por lo que la implementación de dicha función era una necesidad primaria, al tener millones de conversaciones todos los días.

Aunque algunas personas quedaron sorprendidas cuando comenzaron a ver este punto, la implementación de dicho ícono, fue para tener un mejor flujo de comunicación, además funciona como indicador de no leído, es decir, te muestra todo lo que tienes pendiente, recuerda que siempre se identifica por un círculo verde.

WhatsApp

Foto: Pixabay

Marcar mensajes como leídos

Si quieres utilizar su función contraría, que es marcar como leído, puedes hacerlo, solo es cuestión de que dejes pulsado el círculo verde, ir a los tres puntos que están en la parte superior de la pantalla y pulsar en la función correspondiente, aunque fácilmente también puedes abrir la conversación y tiene el mismo resultado, recuerda que una vez que leíste el mensaje no puedes cancelar la lectura, al menos esto al momento de redactar esta nota.

El círculo verde es más un indicativo que nos puede ayudar a jerarquizar nuestras conversaciones para tener un orden y así abrir las que tengan mayor importancia para nosotros, o bien, si estamos dentro de un grupo, podemos detectar cuando alguien nos está hablando directamente y así poder abrir el mensaje en el momento oportuno.

SEGUIR LEYENDO:

¿Por qué sigues ‘en línea’ tras desconectarte de WhatsApp y cómo solucionarlo?