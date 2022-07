Así puedes mantener tu WhatsApp libre de spam

El spam consiste en mensajes, correos electrónicos, mensajes de textos u otros archivos enviados de forma masiva a las personas con la finalidad de que consuman algún producto, visiten cierto sitio web o adquieran algún servicio, regularmente estos resultan ser molestos y hasta algunas veces dañinos debido a que resultan ser virus informáticos.

Recientemente WhatsApp se ha visto involucrada en problemas que tienen que ver con el spam, algunas personas usan dicha plataforma para engañar, estafar o vender sus productos utilizando técnicas no éticas para poder realizar dichas transacciones, así que esta es la manera mediante la cual puedes evitar recibir spam dentro de la aplicación.

¿Cómo mantener tu cuenta de WhatsApp libre de Spam?

Afortunadamente WhatsApp cuenta con la capacidad de poder configurar aspectos de la privacidad a profundidad, así que esto nos ayudará a resolver el tema del spam, como primer paso necesitamos evitar que vean información de nosotros o de la cuenta.

Es decir ajustar y limitar los temas de privacidad de la información que hay por defecto, actualmente sin realizar este tipo de ajustes, las personas pueden ver nuestros estados, fotos y también, más detalles de nuestro perfil, pero para poder restringir un poco esto solo hay que hacer lo siguiente:

Primero necesitamos abrir WhatsApp, seguido de esto tocar en los ajustes, cuenta, al final ingresar en la parte de privacidad, aquí encontraremos con distintas opciones que podemos configurar manualmente, podemos modificar la última hora de conexión, restringir nuestra fotografía, datos de la sección información, quién puede ver nuestros estados y también la famosa palomita azul, finalmente incluso podemos liminar quién nos puede añadir a los grupos.

Bajo dichas configuraciones podemos reforzar la seguridad que tenemos dentro de la plataforma, evitando que vean nuestra foto de perfil, conozcan si estamos conectados o incluso si ya leímos un mensaje, hay que recordar que la finalidad de un mensaje de spam es conseguir visitas, que las personas gasten su dinero en el o básicamente dirigir a todas las personas a un sitio web, video etc.

De momento WhatsApp no cuenta con una función específica para evitar el spam, solo limita el reenvío de mensajes a una cierta cantidad, lo cual es un punto importante ya que puede acabar con este tipo de prácticas hasta cierto punto, sin embargo en la actualidad no hay una función para limitar quién nos puede enviar mensajes y quién no, así que cualquiera que tenga nuestro número, solo tendrá que agregarnos a su lista de contactos y puede enviarnos mensajes.

Recuerda que en caso de que te encuentres con enlaces desconocidos, la recomendación siempre es no abrirlos, con esto nos evitamos problemas e incluso que rastreen o roben información de nuestro dispositivo, también puedes reportar un número, después de hacer esto, whatsapp revisará si realmente es una cuenta que está afectando a más personas, aunque no hay un botón específico para evitar todo este tipo de problemas, recuerda no ingresar a grupos desconocidos, instalar versiones alternas de la plataforma y sobre todo, no aperturar urls que podrían ser dañinos para nuestro smartphone.

