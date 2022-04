TikTok se encuentra probando un nuevo botón para reaccionar a los videos

TikTok es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial para la creación de videos cortos y entretenimiento. Diariamente acceden a ella millones de usuarios, razón por la que constantemente se está actualizando buscando atraer nuevos creadores de contenido.

Sin embargo, la gran cantidad de contenidos que diariamente se genera en la plataforma en ocasiones trae consigo una ola de desagrado, materiales que son de baja calidad, que no aportan o que resultan de carácter inapropiado u ofensivo, lo que hace todo un reto en la moderación.

Pensando en ello, algunas plataformas han optado por habilitar un botón de no me gusta, que si bien, no elimina el contenido permite generar algoritmos que ayuden a mejorar el control del contenido.

Ahora sabemos que TikTok ha decidido agregar un nuevo botón a su servicio, cuando menos a manera de prueba, se trata nada más y nada menos que del botón "no me gusta" que aplicará para videos y comentarios dentro de la plataforma para "sentirse más en control" con lo que les gusta ver.

Comenzamos a probar una forma de permitir que las personas identifiquen los comentarios que creen que son irrelevantes o inapropiados. Esta retroalimentación de la comunidad se sumará a la gama de factores que ya usamos para ayudar a mantener la sección de comentarios consistentemente relevante y un lugar para un compromiso genuino. Para evitar crear malos sentimientos entre los miembros de la comunidad o desmoralizar a los creadores, solo la persona que registró un no me gusta en un comentario podrá ver que lo ha hecho.

Por ahora, TikTok no ha revelado más detalles al respecto sobre cómo funcionará exactamente este botón o la estética que tendrá. Sin embargo, se ha mencionado que los usuarios no podrán saber el conteo de cuántos "no me gusta" tiene el video o el comentario.

