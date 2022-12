Creían estar viendo el Mundial de Qatar gratis, pero eran partidos pixelados de FIFA 23

Una vez más nuestros queridos "fifas" fueron estafados. Pero ahora no con boletos falsos, algún malware en sus dispositivos o la usurpación de sus cuentas de redes sociales y bancarias, ahora, los estafadores quisieron meterse con lo más sagrado de esta temporada, los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Más de 40 mil personas estuvieron viendo transmisiones pixeleadas del famoso videojuego FIFA 23 por YouTube, creyendo que eran los juegos del torneo. Recordemos que actualmente solo podemos ver este tipo de partidos por plataformas especiales que tienen incluso la licencia exclusiva de transmisión. Sin embargo, esta tendencia de ver los "En Vivo" en la aplicación streaming de videos se ha vuelto muy popular, y realmente, no es la primera vez que estafan a las personas de esta manera.

Usuarios comenzaron a reportar el siniestro en redes sociales, de ahí la imagen se replicó por varias cuentas hasta llegar a los medios de comunicación. FOTO: Twitter

Los aficionados al fútbol de todo el mundo empezaron a indagar en el buscador de videos el juego en vivo de Alemania contra Japón. Títulos como "Live Germany-Japan on 23/11 Group E World Cup 2022" empezaron a inundar Internet. Recordemos que este partido lo pudimos observar el miércoles 23 de noviembre y el asiático país le ganó 2-1 al grupo alemán. Sin embargo, estos videos aunque en realidad prometían ver en tiempo real el intrigante juego de Qatar 2022, en realidad se trata de transmisiones repetidas del videojuego, que incluso venía acompañado de una narración. Cabe destacar que esto sucedió en Vietnam, donde los mismos usuarios empezaron a reportar en redes sociales cómo habían sido estafados.

Y es que en lugar de que los fanáticos se extrañaran por la narración vietnamita, la realidad es que "validaba" aún más que estaban viendo un "enlace pirata" con el juego en vivo. Uno de los usuarios declaró que de no ver los comentarios en el chat y los primeros planos o close-up a los jugadores, no se habría percatado de que solo se trataba de una repetición guardada del icónico juego FIFA 23.

"Hasta que no leí los comentarios del chat y vi los primeros planos de las caras de los jugadores, no me di cuenta de que eran repeticiones de FIFA 23", declaró uno de los implicados.