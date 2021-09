Videojuegos "GRATIS": Conoce los títulos que llegaran a Xbox Live Gold en septiembre 2021

Microsoft, a través de su división gamer, anunció los juegos que se darán de manera gratuita para todos los usuarios que cuenten con una suscripción activa a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Los juegos seleccionados para las consolas Xbox One, Xbox Series S y X durante el mes de septiembre son: Craftopia (Game Preview en (nube, consola y PC), Final Fantasy XIII (consola y PC), Signs of the Sojourner (nube, consola y PC), Surgeon Simulator 2 (nube, consola y PC), Crown Trick (consola y PC), Breathedge (nube, consola y PC), Nuclear Throne (consola y PC), The Artful Escape (consola y PC).

Craftopia (Game Preview) estará disponible a partir del 2 de septiembre. Este videojuego de acción tiene como principal objetivo la supervivencia, el jugador tendrá que prepararse para reunir recursos, cosechar, pelear contra jefes, capturar enemigos, construir una hermosa casa, desbloquear nuevas islas, explorar el mundo y más.

Final Fantasy XIII es la decimotercera entrega de la saga Final Fantasy, desarrollada y producido por Square Enix. Es un RPG de fantasía en el que una banda de valientes humanos lucha contra el destino en la utópica ciudad en el cielo de Cocoon y el primitivo mundo de Pulse.

Signs of the Sojourner es un juego de cartas narrativo sobre conectar con otras personas. Tu mazo es tu personaje, mismo que reflejará tus experiencias y dará forma a tus relaciones. Viaja a diversos lugares para adquirir productos para tu tienda.

Surgeon Simulator 2 es un simulador de cirugías basado en la física cargado de humor absurdo y situaciones completamente dantescas.

Crown Trick Guía a Elle, tu protagonista, a través de un peligroso viaje por mazmorras generadas procedimentalmente. Explora terrenos cuidándote de tus enemigos en todo momento y de las trampas que solo aparecerán cuando Elle se mueva, gracias a la mecánica sincrónica por turnos única de Crown Trick. Planifica estratégicamente cada movimiento para sobrevivir, domina una combinación de habilidades, Familiares y armas para escapar del laberinto.

Breathedge está ambientada en una época futurista, la estética soviética y las películas de comedia oscura, Breathedge es una nueva versión del género de supervivencia que te pondrá al mando de un tipo sencillo llamado el Hombre, quien debe llevar las cenizas de su abuelo a un funeral galáctico, pero de pronto se encuentra en medio de una conspiración universal.

Nuclear Throne es un shooter de perspectiva vertical postapocalíptico similar a un roguelike. Ábrete camino a través de los páramos con poderosas armas. Recolecta radiación para mutar nuevas extremidades y habilidades. Haz todo esto y mucho más si logras alcanzar un alto nivel de dominio del juego. ¿Podrás conquistar el Trono Nuclear?

The Artful Escape: En este juego sigue la historia de un adolescente prodigio de la guitarra que ha decidido emprender un viaje psicodélico y multidimensional para inspirar a su personaje escénico y enfrentarse al legado de una leyenda popular muerta.