Landfall celebra el April Fool’s con la llegada de cuatro nuevos videojuegos

En el espíritu del Día de los Inocentes (April Fool’s), el desarrollador Landfall ha anunciado durante su Landfall Day que lanzarán no uno, no dos, sino CUATRO juegos el día de hoy: Rounds, un juego totalmente nuevo de Landfall; Totally Accurate Battle Simulator, que llega a su versión 1.0 y añade multiplayer en Steam y en Epic Game Store; una masiva reestructuración de Totally Accurate Battlegrounds, que ahora será free-to-play; y Stick Fight: The Game, que llega a Nintendo Switch. ¡Todo eso el día de hoy!

Siempre hacemos algún tipo de broma el Día de los Inocentes el 1 de abril, pero este año pensamos en hacérnosla a nosotros mismos y lanzamos cuatro juegos en un día. Petter Henriksson, COO de Landfall.

Primero, Totally Accurate Battle Simulator saldrá como Acceso Anticipado y será lanzado en su versión 1.0 en Steam y en la Epic Game Store por $19.99 USD. La versión 1.0 de TABS también llegará a las plataformas Xbox en una fecha posterior.

En segundo lugar, Landfall lanzará Rounds, un nuevo rouguelike de disparos 1v1 donde cada asalto se vuelve más intenso. Combina mejoras en las más locas secuencias posibles y lucha con tus amigos localmente o en línea, o vía matchmaking de Twitch. Rounds se lanzará el día de hoy en Steam por $4.99 USD.

En tercer lugar, ¡Totally Accurate Battlegrounds será ahora free-to-play! Para celebrar esto, se le ha hecho una actualización masiva a la red y a la interfaz de usuario, además de un nuevo mapa lleno de armas, accesorios y cosas para explotar. TABG originalmente era un chiste del Día de los Inocentes de Landfall. El chiste se hizo grande, realmente grande.

Finalmente, Stick Fight: The Game será lanzado en Nintendo Switch por $7.50 USD. Es un juego en línea de 2017 basado en la física y de peleas donde combates contra otros jugadores con las icónicas figuras de palitos de la época dorada de internet, y es un querido título de Landfall con 4.7 millones de copias vendidas. Su largo camino a Nintendo Switch por fin ha terminado.