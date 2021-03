﻿Rocket league celebra el día de la mujer con estas novedades

En honor al Mes de la Historia de la Mujer (celebrado en EEUU, Reino Unido y Nueva Zelanda), así como el Día Internacional de la Mujer, Psyonix tendrá un mes lleno de eventos que ¡celebran a las mujeres de la comunidad de Rocket League!

Primero, las nuevas Ruedas “Moonpaw” creadas por la Artista de Psyonix, Lindsey, estarán disponibles de manera gratuita en la Tienda de Objetos por tiempo limitado.

Goles por el cambio

Adicionalmente, la compañía presentó “Goals For Change”, un torneo casual con las mujeres de la comunidad de Rocket League. Rocket League Esports trabaja con Beyond The Summit para organizar un torneo casual con las mujeres de la comunidad de Rocket League llamado Rocket League:

Goles por el Cambio. Nos entusiasma mucho presentar este nuevo tipo de evento para hacer un aporte a las causas que son importantes para la comunidad.

Campeonato especial

Finalmente, Psyonix es el orgulloso patrocinador del “Campeonato de Mujeres Carball (WCBC) Temporada 3”. La final europea es el día de mañana, 6 de marzo, y la final norteamericana se llevará a cabo el 13 de marzo. Puedes ver toda la acción en Twitch.