Facebook realizará su conferencia F8 de manera completamente virtual SIN Mark Zuckerberg

El año pasado este evento que lleva a cabo Facebook anualmente fue cancelado por la pandemia, pero este año ya se confirmó que sí se realizará aunque será completamente virtual pero al parecer su cofundador Mark Zuckerberg no estará presente.



El F8 de 2021 dudará un solo día y se llevará a cabo el 2 de junio, diferente a lo que ocurría en años anteriores que el evento duraba varios días.



La conferencia estará disponible para desarrolladores de software de todo el mundo vía streaming.



Las empresas que podremos ver en este evento son Oculus, WhatsApp, Instagram y Facebook.



¿Por qué no estará Mark Zuckerberg?



Esta decisión se tomo ya que el co fundador de Facebook ha sido acusado de no hacer esfuerzo para controlar las fake news y los contenidos de odio.



msr